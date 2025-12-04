04 DIC 2025
intervista

Your Party, la travagliata storia del nuovo partito di Corbyn e Sultana. Intervista ad Alessandra Libutti

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 11:22 Durata: 0 sec
Player
Alessandra Libutti, giornalista e scrittrice, cofondatrice del blog InOltre e autrice de "La memoria del Giglio", in libreria in questi giorni, ci racconta la polarizzazione politica in corso nel Regno Unito, con la nascita, dopo Reform Uk a destra, di un nuovo partito anche a sinistra del Labour, Your Party, sottolineando l'insanabile distanza tra i due fondatori, l'anziano ex segretario laburista Jeremy Corbyn, dimessosi a suo tempo per le posizioni antisemite nel partito, e la Mamdani britannica, Zarah Sultana, trentaduenne musulmana di origine pakistana, che oggi propone la nazionalizzazione dei mezzi di produzione e l'abolizione della proprietà privata.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate