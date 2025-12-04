Your Party, la travagliata storia del nuovo partito di Corbyn e Sultana. Intervista ad Alessandra Libutti

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Alessandra Libutti, giornalista e scrittrice, cofondatrice del blog InOltre e autrice de "La memoria del Giglio", in libreria in questi giorni, ci racconta la polarizzazione politica in corso nel Regno Unito, con la nascita, dopo Reform Uk a destra, di un nuovo partito anche a sinistra del Labour, Your Party, sottolineando l'insanabile distanza tra i due fondatori, l'anziano ex segretario laburista Jeremy Corbyn, dimessosi a suo tempo per le posizioni antisemite nel partito, e la Mamdani britannica, Zarah Sultana, trentaduenne musulmana di origine pakistana, che oggi propone la … nazionalizzazione dei mezzi di produzione e l'abolizione della proprietà privata.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci