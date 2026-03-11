Saluti Luisa Avitabile (Preside della Facoltà di Giurisprudenza).



Conduce Giulia Merlo (Giornalista).



Intervengono: Gaetano Azzariti (Professore di Diritto costituzionale Università La Sapienza), Alessandra Di Martino (Professoressa di Diritto pubblico comparato Università Sapienza), Francesco Salerno (Presidente ANM Lazio), Massimo Donini (Professore di Diritto Penale Università La Sapienza), Roberto Borgogno (Professore di Diritto penale Università La Sapienza), Fabio Federico (Coordinatore del comitato per il Sì Pannella-Sciascia-Tortora).



Convegno "Verso il referendum. Le ragioni del …

Sì e del No", registrato a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 16:13.



Sono intervenuti: Luisa Avitabile (preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma), Giulia Merlo (giornalista di Domani), Gaetano Azzariti (ordinario di Diritto costituzionale alla Sapienza Università di Roma), Massimo Donini (professore del Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici,), Alessandra Di Martino (ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma), Roberto Borgogno (professore di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'), Francesco Salerno (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati del Lazio), Fabio Federico (coordinatore del Comitato per il Si Pannella-Sciascia-Tortora).



Tra gli argomenti discussi: Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 36 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci