"La vittoria del campo largo alle Elezioni Regionali in Puglia: intervista a Saverio Congedo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Saverio Congedo (deputato, Fratelli d'Italia).
L'intervista è stata registrata martedì 25 novembre 2025 alle 11:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Amministrative, Astensionismo, Bari, Campania, Comuni, Criminalita', De Luca, Decaro, Destra, Elezioni, Emiliano, Enti Locali, Europa, Fratelli D'italia, Informazione, Italia, Mafia, Mezzogiorno, Parlamento Europeo, Partiti, Partito Democratico, Politica, Puglia, Radio … Radicale, Regionali 2025, Regioni, Servizi Pubblici, Sindaci, Sud, Territorio, Unione Europea, Vendola, Veneto, Voto.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
