25 NOV 2025
La vittoria del campo largo alle Elezioni Regionali in Puglia: intervista a Saverio Congedo

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 11:00 Durata: 8 min 13 sec
"La vittoria del campo largo alle Elezioni Regionali in Puglia: intervista a Saverio Congedo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Saverio Congedo (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata martedì 25 novembre 2025 alle 11:00.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Agricoltura, Amministrative, Astensionismo, Bari, Campania, Comuni, Criminalita', De Luca, Decaro, Destra, Elezioni, Emiliano, Enti Locali, Europa, Fratelli D'italia, Informazione, Italia, Mafia, Mezzogiorno, Parlamento Europeo, Partiti, Partito Democratico, Politica, Puglia, Radio Radicale, Regionali 2025, Regioni, Servizi Pubblici, Sindaci, Sud, Territorio, Unione Europea, Vendola, Veneto, Voto.

