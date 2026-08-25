25 AGO 2026
rubriche

Neureka - Dublinanti e strumentalizzazioni politiche, prossime elezioni in Sassonia - Anhalt, la crisi di Merz

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 14 min 2 sec
A cura di Silvio Farina e Enrica Izzo
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Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania de la Repubblica.

Puntata di "Neureka - Dublinanti e strumentalizzazioni politiche, prossime elezioni in Sassonia - Anhalt, la crisi di Merz" di martedì 25 agosto 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (giornalista).

Tra gli argomenti discussi: Antisemitismo, Berlino, Crisi, Destra, Diritti Umani, Disabili, Ebraismo, Ebrei, Elezioni, Esteri, Europa, Germania, Hitler, Immigrazione, Italia, Mediterraneo, Merz, Nazismo, Ong, Partiti, Politica, Polizia, Roma, Salvini, Sassonia, Scuola, Sondaggi, Storia, Svizzera, Tratta Di Esseri Umani, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.

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