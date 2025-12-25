25 DIC 2025

Restano ancora poche ore alla fine della raccolta firme in Sardegna per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare Zuncheddu e altri, promossa dal Partito Radicale. Collegamento con Gianluca Genco

COLLEGAMENTO | di Antonello De Fortuna - RADIO - 09:02 Durata: 1 min 38 sec
A cura di Carmine Corvino
Registrazione audio di "Restano ancora poche ore alla fine della raccolta firme in Sardegna per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare Zuncheddu e altri, promossa dal Partito Radicale. Collegamento con Gianluca Genco", registrato giovedì 25 dicembre 2025 alle 09:02.

Sono intervenuti: Gianluca Genco (musicista, iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

La registrazione audio ha una durata di 1 minuto.
