09 MAG 2026
rubriche

Il Maratoneta - Trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

RUBRICA | - RADIO - 14:30 Durata: 1 ora 2 min
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
Organizzatori: 
Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica
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A cura di Giuseppe Brescia.

Argomenti della trasmissione: la malattia e l'eutanasia di Olivier Dupuis; ill funzionamento della sanità in Italia; la fecondazione medicalmente assistita.

Puntata di "Il Maratoneta - Trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica" di sabato 9 maggio 2026 che in questa puntata ha ospitato Francesca Re (avvocato, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Marcello Crivellini (docente di Analisi dell'Organizzazione di sistemi sanitari al Politecnico di Milano), Filomena Gallo (avvocato, segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Giuseppe Brescia (membro dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).

Tra gli argomenti discussi: Accanimento Terapeutico, Arresto, Associazioni, Autodeterminazione, Belgio, Bioetica, Bosnia Erzegovina, Camera, Corte Costituzionale, Coscioni, Costituzione, Cure Palliative, Dalai Lama, Decessi, Democrazia, Demografia, Diritti Civili, Diritti Sociali, Donna, Dupuis, Eterologa, Europa, Eutanasia, Fecondazione Assistita, Gallo, Gestazione Per Altri, Governo, Iniziativa Popolare, Istituzioni, Italia, Legge, Liberta' Di Cura, Lombardia, Malattia, Meloni, Ministeri, Movimento 5 Stelle, Obiezione Di Coscienza, Parlamento, Parlamento Europeo, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Petizione, Politica, Regioni, Ricerca, Salute, Sanita', Sarajevo, Schillaci, Scienza, Servizio Civile, Servizio Militare, Sterilita', Territorio, Tibet, Unione Europea, Universita'.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 2 minuti.

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  • Giuseppe Brescia

    membro dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

    Marco Cappato

    tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

    Marcello Crivellini

    docente di Analisi dell'Organizzazione di sistemi sanitari al Politecnico di Milano

    Filomena Gallo

    avvocato, segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

    Francesca Re

    avvocato, consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

    14:30 Durata: 1 ora 2 min
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