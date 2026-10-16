16 OTT 2026
intervista

16 ottobre 43: La Comunità ebraica caccia l'ANPI dal ghetto di Roma, intervista a Federico Mollicone

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 16:10 Durata: 7 min 38 sec
A cura di Silvio Farina
Player
"16 ottobre 43: La Comunità ebraica caccia l'ANPI dal ghetto di Roma, intervista a Federico Mollicone" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata venerdì 16 ottobre 2026 alle 16:10.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate