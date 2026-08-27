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Registrazione audio di "Agosto in carcere del Partito Radicale - Collegamento con Umberto Limongelli sulla sua visita presso il carcere di Poggioreale", registrato giovedì 27 agosto 2026 alle 16:44.
Sono intervenuti: Umberto Limongelli (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).
Tra gli argomenti discussi: Agenti Di Custodia, Avvocatura, Carcere, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Depenalizzazione, Diritti Umani, Droga, Edilizia, Famiglia, Formazione, Giustizia, Iscrizioni, Istruzione, Lavoro, Magistratura, Misure Alternative Alla … Detenzione, Napoli, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Poggioreale, Politica, Scuola, Tossicodipendenti, Universita', Violenza.
La registrazione audio ha una durata di 9 minuti.
Sono intervenuti: Umberto Limongelli (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).
Tra gli argomenti discussi: Agenti Di Custodia, Avvocatura, Carcere, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Depenalizzazione, Diritti Umani, Droga, Edilizia, Famiglia, Formazione, Giustizia, Iscrizioni, Istruzione, Lavoro, Magistratura, Misure Alternative Alla … Detenzione, Napoli, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Poggioreale, Politica, Scuola, Tossicodipendenti, Universita', Violenza.
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