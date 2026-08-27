27 AGO 2026

Agosto in carcere del Partito Radicale - Collegamento con Umberto Limongelli sulla sua visita presso il carcere di Poggioreale

COLLEGAMENTO | di Andrea Billau - RADIO - 16:44 Durata: 9 min 51 sec
A cura di Enrica Izzo
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Registrazione audio di "Agosto in carcere del Partito Radicale - Collegamento con Umberto Limongelli sulla sua visita presso il carcere di Poggioreale", registrato giovedì 27 agosto 2026 alle 16:44.

Sono intervenuti: Umberto Limongelli (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Tra gli argomenti discussi: Agenti Di Custodia, Avvocatura, Carcere, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Depenalizzazione, Diritti Umani, Droga, Edilizia, Famiglia, Formazione, Giustizia, Iscrizioni, Istruzione, Lavoro, Magistratura, Misure Alternative Alla Detenzione, Napoli, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Poggioreale, Politica, Scuola, Tossicodipendenti, Universita', Violenza.

La registrazione audio ha una durata di 9 minuti.

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