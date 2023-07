Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale del Siracusa International Institute for criminal Justice and human rights.



"La candidatura di Rita Bernardini a Garante nazionale dei detenuti: intervista ad Ezechia Paolo Reale" realizzata da Cristiana Pugliese con Ezechia Paolo Reale (segretario generale del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights).



L'intervista è stata registrata domenica 23 luglio 2023 alle ore 12:40.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Associazioni, Bernardini, Carcere, Crisi, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Umani, …

Diritto, Emergenza, Garante Detenuti, Giustizia, Istituzioni, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Societa', Storia, Suicidio.



La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.

