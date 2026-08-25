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Il Senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto commenta la proposta di Futuro Nazionale di abrogare le unioni civili e restituire al matrimonio il ruolo di unico istituto di coppia riconosciuto.
"Perché Vannacci propone di abolire le unioni civili: intervista ad Ivan Scalfarotto" realizzata da Gabriele Rossi con Ivan Scalfarotto (senatore, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe).
L'intervista è stata registrata martedì 25 agosto 2026 alle 16:12.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Autodeterminazione, Bioetica, Camera, Centro, Corte Costituzionale, Corte Di Giustizia … Europea, Costituzione, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Europa, Eutanasia, Famiglia, Fascismo, Forza Italia, Futuro Nazionale, Grecia, Legge, Lgbt, Matrimonio, Omofobia, Omosessualita', Palermo, Partiti, Politica, Portogallo, Scalfarotto, Senato, Sessualita', Sinistra, Societa', Televisione, Trump, Unione Europea, Unioni Civili, Usa, Vannacci.
La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.
"Perché Vannacci propone di abolire le unioni civili: intervista ad Ivan Scalfarotto" realizzata da Gabriele Rossi con Ivan Scalfarotto (senatore, Italia Viva-Il Centro-Renew Europe).
L'intervista è stata registrata martedì 25 agosto 2026 alle 16:12.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Autodeterminazione, Bioetica, Camera, Centro, Corte Costituzionale, Corte Di Giustizia … Europea, Costituzione, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Europa, Eutanasia, Famiglia, Fascismo, Forza Italia, Futuro Nazionale, Grecia, Legge, Lgbt, Matrimonio, Omofobia, Omosessualita', Palermo, Partiti, Politica, Portogallo, Scalfarotto, Senato, Sessualita', Sinistra, Societa', Televisione, Trump, Unione Europea, Unioni Civili, Usa, Vannacci.
La registrazione audio ha una durata di 11 minuti.
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