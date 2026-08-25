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Puntata di "Fuor di pagina - la rassegna stampa di Certi Diritti" di martedì 25 agosto 2026 con gli interventi di Chiara Squarcione (componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti).
Tra gli argomenti discussi: Amnesty International, Associazioni, Attivismo, Cattolicesimo, Censura, Certi Diritti, Chiesa, Cristianesimo, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Discriminazione, Emarginazione, Famiglia, Francesco, Futuro Nazionale, Giustizia, Guerra, Indipendentismo, Informazione, Internet, Intersessualita', Italia, Legge, Lgbt, Matrimonio, Ministeri, … Omofobia, Omosessualita', Pace, Partiti, Pennsylvania, Politica, Propaganda, Putin, Rassegna Stampa, Russia, Salute, San Marino, Sanita', Sessualita', Societa', Texas, Totalitarismo, Transessuali, Trump, Ucraina, Unioni Civili, Usa, Vannacci.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
Tra gli argomenti discussi: Amnesty International, Associazioni, Attivismo, Cattolicesimo, Censura, Certi Diritti, Chiesa, Cristianesimo, Democrazia, Destra, Diritti Civili, Diritti Umani, Discriminazione, Emarginazione, Famiglia, Francesco, Futuro Nazionale, Giustizia, Guerra, Indipendentismo, Informazione, Internet, Intersessualita', Italia, Legge, Lgbt, Matrimonio, Ministeri, … Omofobia, Omosessualita', Pace, Partiti, Pennsylvania, Politica, Propaganda, Putin, Rassegna Stampa, Russia, Salute, San Marino, Sanita', Sessualita', Societa', Texas, Totalitarismo, Transessuali, Trump, Ucraina, Unioni Civili, Usa, Vannacci.
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