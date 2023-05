Udienza pubblica della Corte Costituzionale

Questa settimana nell’udienza pubblica del 9 maggio la Corte costituzionale tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti: articolo 3, comma 2, del decreto legge numero 79 del 1997 che dispone che le indennità di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici siano corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla fine del rapporto di impiego, ovvero dodici mesi in caso di cessazione per raggiunti limiti di età o di servizio, e articolo 12, comma 7, del decreto legge numero 78 del 2010 che prevede che tali indennità siano rateizzate fino a un massimo di tre versamenti …

annuali, diversamente articolati a seconda dell’ammontare della prestazione; alcuni articoli della legge Regione Puglia numero 14 del 2022 concernente Misure per il potenziamento dello screening della popolazione e consulenza oncogenetica per il tumore al colon-retto e, tra questi, gli articoli 2 e 3 nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il test di selezione diretto a distinguere le persone sospette di malattie è eseguito sulla base di inviti equiparati per natura giuridica alle prenotazioni ordinarie per le prestazioni diagnostiche a richiesta, e che in caso di mancato ritiro e consegna del kit o in caso di mancata presentazione nella data fissata per il test con lettera di invito, l’ASL irroga la sanzione pecuniaria prevista per le mancate disdette; legge Regione Molise numero 16 del 2022 recante Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di connettività reso da Olivetti S.p.A.



nell’anno 2017 e 2019; legge Regione Molise numero 17 del 2022 recante Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A.



nell’anno 2020; legge Regione Molise numero 15 del 2022 recante Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A.



nell’anno 2020; leggi Regione Molise numero 18 del 2022 e numero 19 del 2022 recanti Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio a favore di aziende del trasporto pubblico locale.

