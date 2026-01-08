08 GEN 2026
RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 07:10 Durata: 19 min 42 sec
A cura di Carmine Corvino
Puntata di "Spazio Transnazionale" di giovedì 8 gennaio 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Tiziano Breda (analista senior per l'America Latina ad ACLED).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
