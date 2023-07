Di Mafia. Parlatene alla radio, in televisione e sui giornali. Però parlatene

Saluti istituzionali Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo), Carolina Varchi (Deputato Fratelli d’Italia e Vicesindaco di Palermo), Salvo Pogliese (Senatore Fratelli d’Italia e coordinatore regionale per la Sicilia Orientale), Raoul Russo (Senatore Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale di Palermo), Francesco Paolo Scarpinato (Assessore Regione Siciliana e coordinatore cittadino di Palermo), Giampiero Cannella (Assessore Comune di Palermo e coordinatore regionale per la Sicilia Occidentale).



Introduce: Giovanni Donzelli (Vicepresidente del Copasir).



Ore 10.30 - 13.00: Panel 1 – …

Dalla Trattativa Stato-mafia all’arresto di Messina Denaro: aspetti giuridici e politici.



Introduce: Sara Kelany (Deputato Fratelli d’Italia e componente Ufficio Studi).



Modera: Paolo Corsini (Direttore Approfondimento Rai).



Intervengono: Chiara Colosimo (Presidente della Commissione Antimafia), Sergio De Caprio (ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri), Felice Giuffré (Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura), Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare), Antonello Canzano (Professore presso l’Università degli Studi di Chieti).



Conclude: Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia).



Ore 15.30 Panel 2 – Mafie esistenti e mafie emergenti.



Introduce: Francesco Filini (Deputato Fratelli d’Italia e coordinatore Ufficio Studi).



Modera: Antonio Rapisarda (giornalista di Libero).



Intervengono: Rosario Aitala (Presidente di Sezione della Corte Penale Internazionale), Sebastiano Ardita (Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Catania), Vittorio Rizzi (Vicecapo della Polizia di Stato e Vicedirettore generale Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno), Francesco Greco (Comando Generale della Guardia di Finanza).



Conclude: Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno.



Ore 18.00: Panel conclusivo – I modelli sociali e culturali per sconfiggere la mafia.



Introduce: Fabio Roscani (Deputato Fratelli d’Italia e Presidente Gioventù Nazionale).



(Video messaggio di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri) Intervengono: Lucio Malan (Capogruppo Fratelli d’Italia Senato della Repubblica), Tommaso Foti (Capogruppo Fratelli d’Italia Camera dei Deputati).



Maurizio Belpietro (Direttore de La Verità) intervista: Gennaro Sangiuliano, (Ministro della Cultura) e Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

