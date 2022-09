Intervengono: Lia Quartapelle, Enzo Amendola, Enrico Borghi, Filippo Sensi.



Partecipano Anna Zafesofa (La Stampa), Andrea Ruggeri (Università di Oxford).



Testimonianze: Svetlana Tikhanovskaya, Patrick Zaki, Modera Nicoletta Pirozzi (Presidente del Comitato di esperti della politica estera PD).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Sostenere la democrazia. Per una politica estera progressista", registrato a Roma martedì 13 settembre 2022 alle ore 11:06.



Dibattito organizzato da Partito Democratico.



Sono intervenuti:

estera PD, Partito Democratico), Lia Quartapelle (responsabile Esteri e Cooperazione internazionale del Partito Democratico), Svetlana Tikhanovskaya (leader dell'opposizione bielorussa in esilio), Enzo Amendola (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, Partito Democratico), Enrico Borghi (candidato al Piemonte per il Senato dela Repubblica, Partito Democratico), Andrea Ruggeri (professor and Director of the Centre for International Studies at the University of Oxford), Filippo Sensi (candidato al Senato plurinominale Lazio2 e Campania1, Partito Democratico), Anna Zafesofa (giornalista de La Stampa, storica e analista dell'ex Unione Sovietica).



Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Esteri.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 43 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

