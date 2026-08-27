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Primarie del "campo largo": continua il dibattito sulle modalita' di scelta del leader di coalizione.
Il costituzionalista Stefano Ceccanti spiega perchè, anche in una consultazione del genere, sarebbe opportuno prevedere un ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.
"Primarie del centrosinistra: intervista a Stefano Ceccanti" realizzata da Antonello De Fortuna con Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle ore 11:05.
Nel corso … dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Appello, Centro, Democrazia, Elezioni, Legge Elettorale, Partiti, Partito Democratico, Politica, Premio Di Maggioranza, Primarie, Riforme, Sinistra, Vannacci.
La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.
Il costituzionalista Stefano Ceccanti spiega perchè, anche in una consultazione del genere, sarebbe opportuno prevedere un ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.
"Primarie del centrosinistra: intervista a Stefano Ceccanti" realizzata da Antonello De Fortuna con Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).
L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle ore 11:05.
Nel corso … dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Appello, Centro, Democrazia, Elezioni, Legge Elettorale, Partiti, Partito Democratico, Politica, Premio Di Maggioranza, Primarie, Riforme, Sinistra, Vannacci.
La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.
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