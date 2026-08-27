27 AGO 2026
intervista

Primarie del centrosinistra: intervista a Stefano Ceccanti

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 11:05 Durata: 13 min 31 sec
A cura di Guido Mesiti
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Primarie del "campo largo": continua il dibattito sulle modalita' di scelta del leader di coalizione.

Il costituzionalista Stefano Ceccanti spiega perchè, anche in una consultazione del genere, sarebbe opportuno prevedere un ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.

"Primarie del centrosinistra: intervista a Stefano Ceccanti" realizzata da Antonello De Fortuna con Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).

L'intervista è stata registrata giovedì 27 agosto 2026 alle ore 11:05.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Appello, Centro, Democrazia, Elezioni, Legge Elettorale, Partiti, Partito Democratico, Politica, Premio Di Maggioranza, Primarie, Riforme, Sinistra, Vannacci.

La registrazione audio ha una durata di 13 minuti.

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  • Stefano Ceccanti

    professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma

    11:05 Durata: 13 min 31 sec
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