La disforia di genere nei minori e la "carriera alias" negli istituti scolastici: questioni mediche, giuridiche ed antropologiche

Modera Giuseppe Zanniello (Professore emerito di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Palermo).



Relazioni: Giacomo Samek Lodovici ( Docente di Filosofia morale presso Università Cattolica di Milano; Consigliere nazionale Scienza & Vita), Martino Ruggieri (Professore ordinario di Pediatria generale e specialistica e Direttore Scuola di Specializzazione in Pediatria presso Università di Catania; Delegato della Consulta Nazionale della Società Italiana di Pediatria), Francesco Frasca (Professore ordinario di Endocrinologia, Responsabile UOC Endocrinologia e Team …

multidisciplinare disforia di genere ARNAS Garibaldi Nesima, Catania; Coordinatore Commissione macroregionale Società Italiana di Endocrinologia), Paola Binetti (Senatrice, Specialista in Psicologia clinica e in Neuropsichiatria infantile Disforia di genere: la crisi del modello affermativo e la necessità di nuovi paradigmi), Tonino Cantelmi (Dirigente Psichiatra presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma; Professore Incaricato di Psicopatologia presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana).



Conclusioni Alberto Gambino (Professore ordinario di Diritto Privato e Prorettore Vicario presso l’Università degli Studi Europea di Roma; Presidente dell’Associazione Scienza&Vita e dell’Italian Academy of the Internet Code).

