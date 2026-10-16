16 OTT 2026
rubriche

Rivoluzione in corso, con Renato Brunetta

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - Radio - 12:20 Durata: 15 min 35 sec
A cura di Francesca Rosini
Player
Il Professor Renato Brunetta, economista e Presidente Cnel, nella sua rubrica - Rivoluzione in corso - analizza i fatti principali delle geopolitica e dell’economia.

Puntata di "Rivoluzione in corso, con Renato Brunetta" di venerdì 16 ottobre 2026 condotta da Antonello De Fortuna che in questa puntata ha ospitato Renato Brunetta (presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 15 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti