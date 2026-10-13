13 OTT 2026
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Focus Europa - Commissione europea. Bilancio europeo e NEGO BOX. Quali novità, quali proposte "frugali" dalla presidenza irlandese del Consiglio europeo?

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:00 Durata: 10 min 15 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Bilancio europeo e NEGO BOX. Quali novità, quali proposte "frugali" dalla presidenza irlandese del Consiglio europeo?" di martedì 13 ottobre 2026 condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

Tra gli argomenti discussi: Bilancio, Commissione Ue, Concorrenza, Consiglio Europeo, Economia, Finanza, Flessibilita', Irlanda, Istituzioni, Parlamento Europeo, Pnrr, Riforme, Sviluppo, Unione Europea.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 10 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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  • Francesco Rossi Salvemini

    consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

    23:00 Durata: 10 min 15 sec
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