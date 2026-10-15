15 OTT 2026
intervista

OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Luca Dal Pogetto

INTERVISTA | di Michele Lembo - Radio - 06:45 Durata: 12 min 7 sec
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Puntata di "OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Luca Dal Pogetto" di giovedì 15 ottobre 2026 condotta da Michele Lembo .

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
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