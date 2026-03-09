Tra prudenza e ambiguità, mentre Meloni sembra aver cambiato idea su Trump.



Alessandro Barbano ne discute con Massimo Adinolfi, Professore di Filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, Editorialista La Repubblica, Goffredo Buccini, Editorialista Corriere della Sera, autore di "Tyrannis" (Neri Pozza) e Umberto Ranieri, Presidente Fondazione Mezzogiorno Europa.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - L'Italia e la guerra", registrato a Youtube lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17:30.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista …

e saggista), Massimo Adinolfi (docente di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Napoli Federico II), Goffredo Buccini (editorialista del Corriere della Sera), Umberto Ranieri (presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa).



Tra gli argomenti discussi: Governo, Guerra, Libro, Meloni, Trump, Usa.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 42 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

