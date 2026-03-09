CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Tra prudenza e ambiguità, mentre Meloni sembra aver cambiato idea su Trump.
Alessandro Barbano ne discute con Massimo Adinolfi, Professore di Filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, Editorialista La Repubblica, Goffredo Buccini, Editorialista Corriere della Sera, autore di "Tyrannis" (Neri Pozza) e Umberto Ranieri, Presidente Fondazione Mezzogiorno Europa.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - L'Italia e la guerra", registrato a Youtube lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista … e saggista), Massimo Adinolfi (docente di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Napoli Federico II), Goffredo Buccini (editorialista del Corriere della Sera), Umberto Ranieri (presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa).
Tra gli argomenti discussi: Governo, Guerra, Libro, Meloni, Trump, Usa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 42 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Alessandro Barbano ne discute con Massimo Adinolfi, Professore di Filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, Editorialista La Repubblica, Goffredo Buccini, Editorialista Corriere della Sera, autore di "Tyrannis" (Neri Pozza) e Umberto Ranieri, Presidente Fondazione Mezzogiorno Europa.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - L'Italia e la guerra", registrato a Youtube lunedì 9 marzo 2026 alle ore 17:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista … e saggista), Massimo Adinolfi (docente di Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Napoli Federico II), Goffredo Buccini (editorialista del Corriere della Sera), Umberto Ranieri (presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa).
Tra gli argomenti discussi: Governo, Guerra, Libro, Meloni, Trump, Usa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 42 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci