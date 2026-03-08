Nell'ambito dell'80° anniversario della Repubblica e del voto alle donne.



Registrazione audio della manifestazione "Ricordiamo Maria Rygier (1885 - 1953) sindacalista rivoluzionaria, antimilitarista e giornalista d'inchiesta", registrato a Perugia domenica 8 marzo 2026 alle 10:10.



L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - sezione Partigiane d'Italia - Perugia.



Sono intervenuti: Jacopo Manna (presidente della sezione ANPI "Partigiane d'Italia" di Perugia), Roberta Perfetti (dirigente della sezione ANPI, Partigiane d'Italia - Perugia), Andrea Maori …

(archivista, ricercatore), Vittoria Ferdinandi (sindaca del Comune di Perugia), Francesca Pasquino (consigliera delegata alle Pari Opportunità di Perugia).



Tra gli argomenti discussi: Analfabetismo, Anarchia, Anpi, Antifascismo, Antimilitarismo, Camera, Carcere, Chiesa, Comuni, Costituente, Costituzione, Discriminazione, Donna, Fascismo, Femminicidio, Giolitti, Giornalismo, Giustizia, Interpellanze E Interrogazioni, Ministeri, Pari Opportunita', Perugia, Polemiche, Poverta', Referendum, Ricerca, Storia, Voto.



La registrazione audio di questa manifestazione dura 50 minuti.

leggi tutto

riduci