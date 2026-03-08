08 MAR 2026
Ricordiamo Maria Rygier (1885 - 1953) sindacalista rivoluzionaria, antimilitarista e giornalista d'inchiesta

MANIFESTAZIONE | - Perugia - 10:10 Durata: 50 min 57 sec
A cura di Andrea Maori
Organizzatori: 
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - sezione Partigiane d'Italia - Perugia
Nell'ambito dell'80° anniversario della Repubblica e del voto alle donne.

Registrazione audio della manifestazione "Ricordiamo Maria Rygier (1885 - 1953) sindacalista rivoluzionaria, antimilitarista e giornalista d'inchiesta", registrato a Perugia domenica 8 marzo 2026 alle 10:10.

L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - sezione Partigiane d'Italia - Perugia.

Sono intervenuti: Jacopo Manna (presidente della sezione ANPI "Partigiane d'Italia" di Perugia), Roberta Perfetti (dirigente della sezione ANPI, Partigiane d'Italia - Perugia), Andrea Maori (archivista, ricercatore), Vittoria Ferdinandi (sindaca del Comune di Perugia), Francesca Pasquino (consigliera delegata alle Pari Opportunità di Perugia).

Tra gli argomenti discussi: Analfabetismo, Anarchia, Anpi, Antifascismo, Antimilitarismo, Camera, Carcere, Chiesa, Comuni, Costituente, Costituzione, Discriminazione, Donna, Fascismo, Femminicidio, Giolitti, Giornalismo, Giustizia, Interpellanze E Interrogazioni, Ministeri, Pari Opportunita', Perugia, Polemiche, Poverta', Referendum, Ricerca, Storia, Voto.

La registrazione audio di questa manifestazione dura 50 minuti.

Signore i signori a nome dell'associazione partigiani d'Italia vi do intervenuto alla nostra cerimonia annuale con la quale ci prendiamo il dovere ogni anno di ricordare queste figure eroi che e non sufficientemente presente alla memoria collettiva
Che hanno fornito un contributo assolutamente fondamentale alla libertà non soltanto femminile tra la nostra nazione
Come ogni anno siamo molto lieti della partecipazione della nostra sindacati non riordinarli
Muove tutti gli anni anche quest'anno discuteremo una figura a suo modo esemplare nella storia dell'emancipazione femminile prima di dare la parola Roberta Perfetti ringrazio tutte le associazioni che hanno voluto accogliere il nostro visto e
Do la parola autorevole nobile
Buongiorno a tutti intanto bello vedere tante persone così negli anni passati questo è
Il sesto anno chissà cosa negli anni passati abbiamo sempre abbiamo ricordato varie tipologie diciamo di carcerati le antifascista in senso generale dei partigiani delle spade le donne ostaggio e e così via
I abbiamo salvaguardato questo carcere egli persone c'erano ospitante dentro
Dal di fuori con lo sguardo dal di fuori
Restando non ricordiamo carcerate
Ma ricordiamo una donna Maria Anna ritiene iper dunque la la la
E ha guardato non solo questo tattico montato illimitata carceri femminili dal di fuori ha fatto indagini giornalistiche sulle condizioni delle carceri femminili
E allora io adesso io brevemente fatte per sintesi spese forse il metraggio il racconto un pochino chi era questa donna perché tra l'altro volto particolare e
E siccome intanto appunto Pellizzaro Pollak attenuata tra propria probabilmente nel mille ottocentottantacinque deposta a Roma e nelle novecentocinquanta
I dati biografici rozzo novanta di chiarirlo Belinda abbiamo tre quelli che hanno trovato anche comunque risulta che a diciotto anni
Vive a Roma collaborate
Vecchia una socialista interno socialista rivoluzionaria diventa anche segretaria della sezione femminile del rione degli impiegati dei Buchmesse delle aziende private spiega articoli su quindici d'altronde oltre rapita temi politico sindacali generali ma in particolare Piccoli del mille novecento fa sollecitando l'impegno delle donne a superare la capirebbero assegnazione imposta per seppur da partiti da parenti
Nel mille novecentocinque punti l'impegno di sindacalista rivoluzionaria e dare il via a una intensa propaganda antimilitarista questo proposito potrei questo periodo
La sua continua attività giornalistiche gli articoli contro la pedofilia di alcuni preti e anche manifestazioni di protesta complesso passato all'arcivescovato
Considerato una eroina molto amata anche dal dal popolo diciamo no il sindacato sindacalizzata o e da quando è tornato il danno i
Go febbraio e si informa un enorme corteo dalla stazione l'accompagna fino a casa sua fino al caseggiato della mutua dei macchinisti di case popolari in cui viveva e di viene accolta da una folla che almeno quattrocento persone quindi
L'attivista davvero insomma
Continua l'attività di propaganda vero approderà del lavoro a Bologna e si avvicina al movimento anarchico fra il mille novecentodieci novecentoundici per passando da una città all'altra attive numerose conferenze sui temi dell'anti dei tedeschi mo'delle carceri della religione del libero pensiero il ruolo della donna e nostra figure come Francesco Ferrero e Giordano Bruno entrambi degnamente ricordati qui a Perugia
Nel mille novecentoundici quegli anarchici francesi partecipa alla campagna controlla leggendo i tre anni cioè la ferma militare obbligatoria
Il governo che centoquattordici e l'organizzazione dei commenti dei comizi antimilitaristi eccomi dovrebbe ancora nella settimana rossa collassata la propria ora aperta a fermo di polizia e un tentativo di incendio del Duomo
Ai quella fresca
Questo naturalmente però cambia direzione diventa interventista Candido certi Cennamo ormai l'auto di guerra mondiale diverte interventista abbandona ogni edizione di classe e si allontana dal sindacalismo piuttosto si avvicina agli interventisti rivoluzionari
Dove centoquindici creando prassi dei rapporti gode dei gruppi locali
Con lo scoppio della guerra si avvicina nazionalisti ma non entra nel movimento fascista migra in Francia vivendo di stenti difficoltà lanciando dove gli attacchi avulso Intini sarà di nuovo a Roma vedo che morì nel mille novecentocinquantatré questo personaggi NORM Coleman liberale
Ma ho queste inchieste giornalistiche che le faceva nel mille novecentonove sulle carceri femminili in Italia
Ha fatto una ricerca sulle carceri di Perugia e di questo però ci parla Andrea perché lo fa per la ricerca
Radiata dettagli associazioni è conseguente a salutare in particolare compagno Piccioni dell'ampia
E se ne andrà maori grazie moltissimo Roberta perché anni fa abbiamo parlato di terza merce Cappuccini Due Mari erigere presentati femminile e poi qualche magari Omar vogliamo stessa discorso in occasione iniziativa dell'otto marzo che come antipatica
Sempre organizzato questa vicenda che mi ha molto appassionato per fase però prima di entrare nel merito del processo di devo farla troppo lunga ma vorrei riportare anche un una serie di episodi importante in questo luogo di sofferenza
Rischia di perdere memoria se non ci fossero praticamente iniziative come queste
Spesso quindi fra Alfonso importante ogni anno anche se forse diciamo un po'ciclica un po'ciò ripetitiva però sono importanti
E oppure oltre a questo ci sono anche presenze testimonianze come quella di uno splendido murales dipinto con atti di che cosa di cemento nel muro esterno dell'ex carcere in piazza San Giovanni idiota Daniel Muñoz replica sospettosa presso presto murales adesso che mostra che copertina dietro
Abbiamo recuperato e devo dire grazie a tanta leggendario guarda ed è una cosa su tracce di Perugia come copertina penso perché veramente importante
è un morale si infidi per da un solo punto la foto è rimasta ma porrà fine che fanno poi morale se no così anche basco direttore Centre rischia di essere cancellato che non è la cancellazione d'amore ma il disco dell'artista che fa queste cose pro mi pareva importante ricordarlo maniglie quando io ho scritto dietro
Mi ha mandato un messaggio e ricorrere a leggere
L'opera si chiamava zone abbandonate carcerati per USA secondo l'autore aperte virgolette l'idea del morale
E creare un ritratto simbolico della sottomissione delle donne attraverso la storia prendendo in prestito il grosso del brusco in cui una donna depressa come un oggetto circondata da palloncini come simbolo festivo ho scelto questo tema perché l'edificio era la prigione delle donne
E questo devo dire dice già moltissimo di questo luogo questo luogo luogo dove si sono svolte reticente importantissime
Appunto come ricordato dall'alto come ricordato anche prima da Roberta ma io vorrei ricordare una decina di donne conferente sconosciute su cui sto facendo una ricerca molto faticosa quotidianità vi sono delle edonistica le donne che furono incarcerate
Quindi a Perugia che lottava contro il fascismo facendo spionaggio per a favore della Francia e quindi decine di donne che poi furono trasferite
Furono trasferite
Appartarci da quello di Venezia fragilità oppure
A praticare
Ma anche allora anche il collega circolare anche va be'a marzo aveva delle donne in questo luogo di costruzione costrizione nel secondo decennio del secolo scorso
Come ci ricordava prima tra mille novecentosette mille novecentododici la casa penale e riformatore femminile dichiarante ma poi Liguria divennero un caso nazionale grazie alla denuncia di due donne ma la marchesa anzi non c'entra Tartarini ispettrice Volontè
Avete nel carcere e la giornalista antimilitarista Maria rigetta appunto
La loro articoli è emerso un quadro fatto di abusi e violenze fisiche e psicologiche estone arbitraria superamento del lavoro e diffusa promiscuità tra detenute minori aggravata perlomeno fate le suore che amministra un istituto
Va detto che come sottofondo diciamo o politico amministrativo riformatorio femminile era era l'unico diretto diretta gestito direttamente dal Ministero di Grazia e Giustizia
Quindi con il insieme al carcere assente questo in qualche modo favori azioni politiche chiede due donne proprio perché avevano un unico punto di riferimento per ministero grazie curarla Barberini è una persona con una personalità che la rappresenta molto diverso dal dalla
Nazionali deve citare efficaci
è molto diverso dalla alla Ligier però intenti Emma queste relazioni che io voglio dire la mia centrale dello Stato
Molto dure sulla situazione questo carcere
Un carcere che Pupo ricostruito alla fine dell'ottocento e in cui ci sono varie situazioni come dicevo prima di grande insomma e e poi si firma Alcorn articoli articoli sui giornali locali
Come la rossa
All'altra parte invece abbiamo l'esperienza della riuniti che appunto a come diceva prima Roberta è stata ben tre anni in carcere in varie carceri italiane a Bologna ma poi anche a Milano per antimilitarismo lei era
Di diciamo redattrice del periodico antimilitarista rompete riuscirà incitava apertamente alla diserzione siamo nel mille novecentosette quindi ancora non si parla della della prima guerra mondiale
E questa esperienza la formano moltissimo ereditata cresce una coscienza civile di impegno politico a favore detenuto
E e castrato dai militari questa donna che io ho trovato nell'eccetera molto coinvolto emotivamente anche come esponente politico insomma in qualche modo si è occupato per un periodo di carcere e la modernità della lotta politica che lei lei crea e cosa fa lei innanzitutto scrive ovviamente articoli di denuncia
Su vari giornali verrà a Bologna Milano e anche qui a Perugia dove sul tema della democrazia
In qualche modo entra in polemica con la Tartarini ma in realtà fanno gioco perché da Caterina un tono più istituzionali e nei suoi articoli mentre lei era un'incendiaria
A anarchica e quindi però la situazione era quella che era su cui e diverso dirò qualcosa dopo
In una lettera a Sibilla Aleramo del ventuno aprile mille centonove la Ligier annunciò che stava limando un comitato costituito da socialisti repubblicani personalità conosciuti nella ditta
E aveva lo scopo di agitare l'opinione pubblica con articoli sui giornali e conferenze
Nonché di promuovere a mezzo del deputato chiaramente la campagna parlamentare contro l'ignominia commesse nelle cascine e di raccogliere no infatti quella visita delicati diritto concesso all'imputato
E qui c'è tutta una polemica
Che mi viene in mente ogni volta che ripeto questa questa frase pensare cioè come molti molti parlamentari Vacca vanno prontissimo nell'età accettata adesso c'è proprio
Si può fare iniziarono lo scusate l'autocitazione iniziano nel settantasei e radicali andare in giro pervicace italiani dopo si diffuse un po'prima una cosa ma diciamo è sempre molto difficile
Malgrado l'apertura e in questo modo si ultimamente si può fare ma diciamo che nella mondo della politica dei del calcio ma una cosa assi molto separata
E qui potremmo dire molte disposizioni artisti colpisce che queste considerazioni l'Adige regionali era molto molto chiare e denuncia le sofferenze patite dalle donne le varie carceri
Allora e hanno analizza la differenza tra trattamento riservato agli uomini rispetto alle donne che in carcere erano trattate peggio e gli uomini per la semplice ragione erano assolutamente incapaci di reagire
Erano sempre sono ricoperte neanche si sapevano leggere non riuscivano ad afferrare il senso delle disposizioni regolamentari
Allora favorevoli le rare volte poi intendevano mancava loro il coraggio di chiederne l'applicazione
Questo è un problema
Centrale no un tema secondo me molto attuale se pensiamo alla situazione delle centinaia di donne immigrate incapaci di fare uno degli elementi più importante proprio la conoscenza della lingua
Le calze femminili erano gestite quasi ovunque però ordini religiosi con ampia autonomia rispetto all'amministrazione statale
La madre superiore superiora controllava disciplina lavoro di Capo d i danesi del torneo
Viene a Perugia anche disporre informatori o non non si non segno delega completamente all'e i appunto anche se probatorio e di pace
Erano separate era diciamo no era proprio il prestito del difensore del suo arringa reperti della Congregazione della Provvidenza dell'Immacolata Concezione
Che a seguito dei Scandone sollevati dalla Warburg in questo caso dalla costano eccetera Tartarini Emilio centootto dopo un contratto e quarant'anni furono allontanati carcere era stato veramente questa decisione fu presa appunto e furono sostituite dalle suore della congregazione delle suore del patrimonio di San Giuseppe
Appaltatrice del servizio che va subito impiegato nel carcere nel formato ritenuta trentacinque suore
E rimangono per fino al mille novecentosettantacinque anno della riforma posizioni in cui le suore e non hanno più questo potere rimangono nel carcere fino fulmini per vivere va poi via via appunto vengono allontanati
E qui interviene in modo particolare Parigi a Bari in interviene in che senso denunciati anche queste suore
Dei dei patrimoni San Giuseppe pure tratto tra anche delle foto si facessero
Presente denunciati anche loro o usano violenti adesso vedremo come
Il delle protetta Dini che giochi un po'diciamo di sponda come nell'altra
Anche se c'è una lettera polemica ma insomma lo fa parte del gioco
Diceva Tartarini il direttore deve avere una grande fiducia nella superiore ed evitasse mentre lo spolverino su quanto deciso cioè quindi dove polemici
Sì lo dice polemici nel senso che
Sapeva direttore suore avevano la gestione del praticamente del carcere femminile che sapeva i terreni che c'era ma non fa niente quindi c'è tutto non questo mondo comanda a destra un mondo chiuso quello del e comunisti come è stato detto indifferente dagli anni Settanta è ancora in distribuzione al dettaglio proprio non essere anche ci sono ancora corre
Quindi ci sono la la grandezza di queste donne è proprio quella di rendere più trasparente possibile o quello che avviene fuori
Sempre Tartarini è proposta dalla gestione sua reperti in questo caso e condannate erano date in appalto zavorra inconcludente
Senza speranza di rinnovamento dalla quale si può spremere un'opera faticosa che tra Sudamerica scorrono parole molto ideologico molto dura
Ci siamo trovati allora supporta i concretamente poiché la Carta di Nizza vige si trovano a a polemizzare chiedere la chiusura del del Senato il riformatorio e la riforma della tassa d'impegno
Allora innanzitutto l'isolamento prolungato in celle pulite insalubri
Violenza su minori e sfruttamento del lavoro promiscuità tra donne adulte e bambine
Perché riformatorio c'erano in quelli minori episodi dei cosiddetti amori illeciti correlazione sessuali spesso in un contesto di ricatti e di spie disparità di poteri mancanza di igiene cibo insufficiente educazione passasse suore trasferito internate nel manicomio per comportamenti sessuali considerati scandalosi e qui c'è un po'pronta registro
Le suore si trasformano dal Guzzini a vittime loro stessi ad un sistema di repressione psichiatrica
E guardate che Perugia coi cioè
L'ospedale psichiatrico che arrivava avere fino a dieci mila persone addirittura c'era una munita in terra c'era un mondo parallelo insomma che solo negli anni settanta
Comincia smantellamento Nanni settanta saranno importantissime tante cose con contraddizione Mario allora un altro passaggio e va be'mi avvio alla conclusione e la vicenda diciamo questa vicenda Parma in Parlamento
Nel mille novecentonove appunto grazie in questo caso alla radice il caso diventa nazionale lei è una giornalista appunto molto attiva molto intraprendente
E coinvolge IPO di deputati dell'estrema prima delle elezioni almeno centonove c'erano un gruppo parlamentare per concorso da repubblicani socialisti
Radicali e lei ha un rapporto con il deputato repubblicano genero chiesa il quale ha una storia molto particolare ha tra l'altro lui ritardi diventa gran maestro del coi e per questo viene esiliato in Francia la rigenerare preso ha ricordato e anche lei una sorella d'Oriente fa parte dell'ordine massonico le tua umana
è una mille novecentonove e fa parte per gruppi di anarchici che riterrà mass media come momento importante
Di di rinascita comunque parla di questo devo comunque serve per perde il quadro Ruggero Chiesa fece finalmente una distinzione nei formatori presenta un'interrogazione alla Camera alla Preserve alla presenza del presidente del consiglio Giovanni Giolitti
Chiesa confermò la presenza di celle prive da reduce uso di cinghie come strumenti di tortura
E una disciplina opprimente che a suo avviso favoriva per Vertimec sessuali tipici della segregazione forza questo va in prima pagina del Corriere della Sera il due giugno mille novecentonove
Nel mille novecentodieci e come diceva la casa penali e rimane fino al settantacinque previsto nove suora e quello che è interessante come chiusa e che questi denuncia di tanta di medicina sostenute dal dibattito politico parlamentare
Mostrano come l'assenza di controllo e la gestione confessionale potessero trasformare le strutture di rieducazione luoghi di abuso istituzionali la vicenda si delineò un eterno per il momento in cui la Società denaro guardo con attenzione critica al mondo delle detenute contribuendo lentamente superamento del modello religioso nella gestione carceraria grazie
Buongiorno assolute anche urti care sorelle compagna con otto marzo per me
è sempre un grande onore è una grande responsabilità essere qui con voi in questa giornata come prima sindaca no no nella nostra città ma anche come delegata Ance voce i tutti i comuni d'Italia
Per le pari opportunità
Voglio davvero ringraziare ampi e in particolare la sezione Perugia delle partigiani
Italia Andrea per questo meraviglioso racconto perché giornate come queste non devono essere dei rituali
Vuoti
Non devono essere momenti i Nostalgia netta di memoria come mero esercizio del passato ma devono essere momenti generati di di futuro cipolle
L'impegno e la responsabilità di entrare in politica simili di provare ad entrare nel coraggio di quelle donne
Che furono capaci di perdere la propria libertà
Per la libertà di tutte e tutti noi
Il farlo oggi
In questo anno in cui celebriamo gli ottanta Annita il primo porto alle donne che e essere una chiamata alla responsabilità
Collettiva perché quella libertà quel gesto con cui donne che fino a quel momento erano state solo madri figlie sorelle
Gli angeli del focolare come diceva Benito Mussolini la voce delle donne doveva suonare dentro le case noi nel mondo invece grazie a quel coraggio
La parola chiede i danni event divenne parola Cuttitta
Donne che in quegli anni avevano ottenuto insieme il Paese durante due conflitti mondiali
Avevano cresciuto figli avevano lavorato avevano nascosto partigiani avevano cucito atteso invano
Perché la nostra storia ce lo dimenticherò fa dimenticare troppo spesso fatto la resistenza
In quel primo portuali donne è
Il frutto e la resistenza a cui anche le donne parteciparono un primo foto pieno confusi solo un'estensione dei diritti delle donne ma che fu un ampliamento della democrazia
Che ci restituì una democrazia più larga più profonda
Il giusta diventa qua quella democrazia che noi oggi abbiamo il dovere di difendere e che abbiamo il dovere di difendere il bis prendendo i diritti e la libertà delle donne
Il degli orti una delle nostre madri costituenti diceva
E la libertà delle donne in misura l'ampiezza della nostra democrazia e allora oggi celebrare l'otto marzo significa un richiamo alla responsabilità significa riportare in quelle tranne che chiedevano panni
Pace
E diritti
Per tutti e significa guardare al nostro mondo con la lente della verità
Perché l'otto marzo tra mimo sì cilene e balletti rischia di diventare l'ennesima festa dovete tranne tranne buonasera
Salito in questo Paese la retorica dell'eroina e dell'eroe serve sempre a nascondere
Il la sottrazione di diritti io qualche giorno fa ero in un Falco insieme a quella che gli piace essere chiamate il Presidente
E la nostra il nostro presidente del Consiglio a celebrare gli ottant'anni delle donne e credetemi che sono andata via con una desolazione nel cuore ne impedirebbero cantate tutte però tra
Telefonare
è importante perché ho sentito dire ad una donna la prima donna Presidente se il nostro Consiglio e luoghi unici limiti
Che le donne hanno sono quelli che noi mettiamo a noi stessi ma neanche per sbaglio sono quelle dei diritti
Che ancora noi siamo stati Società Campaci di costruire restituendo una parità reali che diventa esperienza vissuta
Sono quelli di un Paese in cui le donne mediamente più istruite e più competente a parità di sa di di ruolo guadagnano il venticinque per cento in meno
Clinico qua dovremmo scendere in piazza con grandi scioperi generali dove chiediamo una parità salariale perché senza questa parità
Con questa disuguaglianza noi costruiamo una società violente siamo ancora e ce lo ha scritto qua contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca un Paese in cui una donna viene uccisa ogni tre giorni
E non è mai un fatto privato
Non è un una questione legata ai delitti passionali ma sia una vampa ancorati rapina avete mai sentito un avvocato e di c'aveva tanta passione
E invece noi quando una donna viene uccisa fatta a pezzi chiusa nelle valigie come è accaduto in questo anno nella nostra regione sentiamo ancora parlare
E la follia d'amore della gelosia delitto passionale no
Ogni donna uccisa è una responsabilità collettiva che dobbiamo guardare in faccia insieme in questo modo
E allora ci sono delle battaglie e concludo una struttura il che dovremmo fare insieme perché vedete c'è un filo spiega le donne che nel mille novecentoquarantasei andarono adottare per la prima volta dicendo nessuno può parlare al posto nostro nessuno vuol decidere ed era nel della nostra volontà quel figliolo rosso e le lega a un'altra garantito no
E in Sicilia a diciassette e anni in un'Italia in cui di loro Novare pesano più della dignità della persona Franca Giovanna
Della responsabilità la dove doveva accadere le ore nove visse a diciassette anni dopo essere stata stuprata vi dove un Paese voleva costringerla a sposare il proprio sviluppo stupratore
Disse l'onore lo perde chi certe cose le fa e non chi le subisce e allora oggi noi abbiamo la prima residenti donna del Consiglio che si è fatta politicamente sequestrare da Matteo Santini facendo appena sì
La legge sul consenso delle donne
Senso norme neutro venne uno slittamento linguistico perché la politica quando fa le leggi
Tenta le traiettorie future perché il linguaggio che usiamo Urania alla cultura influenza all'educazione
Fornisce poi l'alfabeto e relazionale dentro agli uguale cresceranno le nostre generazioni future e allora noi vogliamo far crescere i nostri giovani pensando che la libertà e la capacità di resistere e di opporsi alla violenza o che la libertà è un'espressione di volontà piena ed attuali e presidente
Vogliamo dirlo con chiarezza
Che ogni atto giuridico che facciamo e deve essere al rafforzamento della tutela delle donne
Che deve fornire degli strumenti che siano capaci di rendere più efficace l'individuazione della responsabilità Brown restringere il perimetro e la tutela delle donne non dobbiamo essere noi ancora dimostrare non abbiamo urlato abbastanza che non ci siamo posti abbastanza che non abbiamo messo dei jeans abbastanza stretti da non poter essere ispirati
Non possiamo permetterlo oggi
Altrimenti
Ogni atto celebrativo epiche ottant'anni della libertà e del voto delle donne diventa ruota retorica presenzialista
E questo lo dobbiamo farlo insieme e concludo davvero celebrare oggi qua non entro nella questione delle carceri ma mi viene da dire che davvero la nostra Costituzione attualmente la corsa più inattuata
Del nostro tempo preferendo Inc file trilogie bene la prescrizione il costo dei finanzieri il carcere e sappiamo niente io quando sono entrata nella situazione di isolamento nel carcere di Capanne o faticato a rimanere in piedi
Di fronte avere dignità umani così ferite allora celebrare oggi l'otto marzo negli ottant'anni dal primo voto delle donne però significa anche sapere che tra meno di due settimane siamo chiamati ad un voto importantissimo
Che è quello del referendum
E noi dobbiamo aver chiaro una cosa
Perché in realtà il nostro più grande testimoniale Nordio e quindi più lo facciamo parlare e più il no riesce infatti sta zitto da settimane ma ce l'hanno già detto tutto loro
è una riforma non incide in nessun modo solo il miglioramento dei processi Terranostra giustizia l'ha detto no anche retto la Bongiorno e un'altra convulsa
Che ha anche vede con uno scenario internazionale dove c'è un internazionali nera che stava prendendo
Tolto il nostro mondo eterna nella direzione di un polvere che non vuole incontrare i limiti
La nostra costituzioni era scritta con una sapienza
Giuridica legislativa Sempre mossa solo da un principio l'equilibrio Eriksson spezzare l'equilibrio tra i poteri
Che è poi il sito
Che queste ed essere autoritarie vogliono cancellare guardate cosa sta succedendo quel pazzo psichiatrico di Trump l'ironico poiché lo dico da ammirava sicuro l'Olimpo queste
L'unico limite che incontra
Lo incontrai odiernamente
E la Corte che gli ha detto dei taxi non sono esternamente non incontra più alcuni limite io allora noi davvero vogliamo firmare un assegno in bianco
A questa genica queste d'estate sul futuro della nostra democrazia ricordate rafforzato la nostra Costituzione è stata scritta dato una e le forze politiche dell'arco costituzionale tranne uno quella rappresenta Giorgia Meloni
La diserzione Jarach azionabile questi ultimi giorni targa dello scooter convincere punti e difendere la Costituzione in questo momento non è solo un
A però
Di voler dire noi non vogliamo ma i fari niente nella costituzione del mare davvero un gesto di difesa e di tutela della libertà delle nostre democrazie festeggiare l'otto marzo significa questo oggi
Marco Marzano
Crea to filiere grazie Oria parlare dopodiché io ora
Generale diciamo essa è difficilissimo anche perché civili mi ricordo che a parlare cultura emozioni a dentro grazie le tue parole sarò molto o veloce ma inevitabilmente dovrà devo iniziare con i ringraziamenti
Ok pesca i ringraziamenti termini un onore per il secondo anno consecutivo essere con voi
E tutti i fogli in questa piazza e devo dire che nonostante sia al secondo anno però li mozioni e come quella dati il primo e ringraziamento grandi va a ampi sezione prima in Cina atti e Roberta che insomma e a tutte già abbiamo lavorato esatto mappe s'afferra rinnovare l'impegno della Provincia di Perugia tanto a tutte le attività che prometteva essere sul territorio è vulnerabile un legame che ci unisce certa Sempre è una storia che raccontiamo insieme
è vero oggi un otto marzo particolare devo dire che per la prima volta che mi sveglio la mattina consolidarlo
è un otto marzo particolare perché lo festeggiamo insieme celebriamo Katerina Mathas altri lo celebriamo insieme ad un altro anniversario che quello che gli ottant'anni di riconoscimenti
E il diritto di voto alle donne e perché dico è la prima volta che mi sveglio la mattina dell'otto marzo ha fatto contenta perché in realtà l'arrivo ormai costantemente idea che quei diritti che le nostre partigiane
Le nostre madri costituenti avevano scritto insieme nella costituzione i lattari stiamo perdendo e li perdiamo a piccoli pezzi e quotidianamente tutte le tutele che riguardano i diritti
Il genere i diritti delle donne sono quotidianamente attaccati da questo Governo
E abbiamo iniziato due mila il ventisei devo dire nel peggiore dei morti no a coerentemente con una chiusura due mila e venticinque abbastanza terribile hai parlato della presidente
Della Consiglio di ministri
E però pure a ricordare anche abbiamo avuto una ministra Roccella
Che ci invitava a rallegrarci per non essere state uccise e per essere ritornate
A a casa abbiamo sono Valditara
Che continua a dirci che in realtà i la genere maschio è un genere violento e quindi dobbiamo capirlo ora gli utili quotata zia
Io non voglio insegnare a mia nipote a per difendersi quando esce ovviamente a difendersi tutti i giorni
Se li voglio insegnare io vorrei che i miei nipoti
Imparassero e capissero realmente
Che non devono usare violenza
E quindi è una giornata speciale una giornata veramente particolare
A perché quelle donne quelle partigiane quelle anti fasciste ci hanno consegnato i loro una eredità
Non abbiamo futuro se non ricordiamo la memoria
Un'eredità che dobbiamo custodire quotidianamente perché la democrazia
E i diritti non sono un qualcosa conquistato per sempre ma che vede essere lottato mirato e ho seguito tutti i giorni della nostra vita lo dobbiamo a loro e loro questo ce lo dicevano non l'avevo scritto nella Costituzione
Ma in tutti i discorsi delle madri costituenti ci raccomandarlo la memoria
Come siccome indietro
Di non solo di narrazioni malati istituzione invitandoci ad essere custodi diciotto il solo loro avevano iniziato ma ce lo siamo vivi
Grazie
In cartella clinica
Il ragazzo Diapo voce al Congo
Ricordo queste l'amicizia fra sezioni
Del foro acquisite a voi della notte ci guida delle stelle fatto dalla sezione volanti della CGIL
Allora
Le sezione il sole o due le esenzioni sono due sono le partigiani d'Italia e la sezione ventotto marzo
E anche la sezione della CGIL ha però il coro è aperto a tutte tutti le persone che vogliono partecipare che c'hanno voglia di divertirsi un po'Goldoni
Ricordando però quello che è successo in passato ricordando anche le canzoni bellissime della nostra storia
Noi abbiamo preparato due brani il primo brano AN piena continuità con quello che hanno detto le nostre due grandissime rappresentanti delle nostre istituzioni e la la prima si chiamava il disertore e la seconda la Bella ciao delle mondine però quindi chi la conosce può tranquillamente cantare con noi noi non siamo assolutamente invidiosi invidiosi cantata insieme a noi ne saremo assolutamente felici contente
Cominciamo
Viene accolta egregio Fresi non è un privilegio stridula presidente di risorgerà cartagine alcuni cioè terra prelevate dall'unione dei a far la guerra scritta
Ma io non sono qui egregio Presidente per ammazzarla gente ovvero come non ce l'ho con lei sia detto per inciso ma sento che ho deciso benché Deezer però piuttosto sono uguali da quando sono nato il filippino ha già fatto ampia
A me e mio papà ormai son sottoterra e allora dell'ambigue novità ora quand'ero in prigione
Qualcuno mi hanno rubato nel mio passato Oslavia migliorista
Alzerò e chiudendola fuori la sulla stagione del mondo
Straordinario ha stranieri Spagna Monicelli Angela o barriere dicevo i novelli era caricava morire lavori importanti
Gorizia terminata il Tangram ogni nostro andate a chiamare il vostro sedili divelti da
Di alcune
Agrorinasce variabili possono spararmi i romani vogliono
Ciarlieri arrivare dall'ordinamento
Laddove dall'altra

