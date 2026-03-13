13 MAR 2026
Scegliere il futuro

RUBRICA | - RADIO - 10:00 Durata: 5 min 17 sec
A cura di Luciana Bruno
Puntata di "Scegliere il futuro" di venerdì 13 marzo 2026 con gli interventi di Enrico Giovannini (direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)).

