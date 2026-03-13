13 MAR 2026
intervista

Dieci minuti con Cesare Damiano

INTERVISTA | di Sonia Martina - RADIO - 11:45 Durata: 0 sec
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"Dieci minuti con Cesare Damiano" realizzata da Sonia Martina .

L'intervista è stata registrata venerdì 13 marzo 2026 alle ore 11:45.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Lavoro.
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