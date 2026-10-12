12 OTT 2026
dibattiti

Autorità e libertà nella crisi dello Stato di diritto

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 16:00 Durata: 1 ora 9 min
A cura di Silvio Farina e Enrica Izzo
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Presentazione del volume: L'idea di Stato nell'involuzione del sistema democratico, a cura di Franco Sciarretta (Jovene).

Partecipano Franco Sciarretta, Paola Filippi, Giuseppe Santalucia e Luca Raffaello Perfetti.

Conduce Giuseppe Di Leo.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Autorità e libertà nella crisi dello Stato di diritto", registrato lunedì 12 ottobre 2026 alle 16:00.

Sono intervenuti: Giuseppe Santalucia (presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione), Luca Raffaello Perfetti (ordinario di Diritto amministrativo e pubblico all'Università Telematica Pegaso), Paola Filippi (sostituta procuratrice generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione), Franco Sciarretta (associato di Diritto amministrativo e pubblico all'Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Astensionismo, Avvocatura, Cicerone, Comunicazione, Costituzione, Crisi, Democrazia, Diritto, Economia, Elezioni, Filosofia, Francia, Giornalismo, Giornalisti, Giustizia, Informazione, Intelligenza Artificiale, Italia, Legge Elettorale, Libro, Magistratura, Ovest, Politica, Premio Di Maggioranza, Propaganda, Referendum, Repubblica, Riforme, Societa', Sociologia, Spagna, Stato, Storia, Tecnologia, Usa, Voto.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Franco Sciarretta

    associato di Diritto amministrativo e pubblico all'Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Roma

    Paola Filippi

    sostituta procuratrice generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

    Giuseppe Santalucia

    presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione

    Luca Raffaello Perfetti

    ordinario di Diritto amministrativo e pubblico all'Università Telematica Pegaso

    16:00 Durata: 1 ora 9 min
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Radio radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo, il tema dello stato di diritto, dello stato di salute, dello Stato di diritto, è un tema che da alcuni anni è oggetto di analisi filosofiche sociologiche, pulito, logiche anche economiche ma direi soprattutto giuridiche perché il tema dello stato di diritto attiene a un problema di organizzazione giuridica della società e dello dello Stato, per questo io già ho dedicato delle trasmissioni sullo stato di salute dello stato di diritto su temi specifici, oggi discutiamo invece di un libro che riguarda lo stato di
Di salute dello stato di diritto riguardo al binomio autorità libertà, il libro
Promosso a favore di telecamera perché c'è una versione audio video di questa nostra trasmissione, s'intitola appunto l'idea di Stato nell'involuzione del sistema democratico e le sue ricadute sul binomio autorità libertà titolo non proprio laconico, comunque va benissimo, del resto non stiamo parlando dei titoli di giornali pubblicato dalla casa editrice Iovene una casa editrice,
Napoletana, una delle più importanti case editrici giuridiche, e ne parliamo o con quattro o giuristi di formazione, anche professionale, diversa, che però hanno mostrano una sensibilità su questo tema non potrebbe essere diversamente, intanto saluto il curatore
Il professor Franco, Sciarretta, benvenuto a Radio Radicale, professore, grazie molte dottore associato di diritto amministrativo, il pubblico all'Università degli Studi di Roma, Unitelma Sapienza
E infatti è stato il suo maestro.
Ma il mio maestro, diciamo, è va molto in là nei tempi, perché io mi sono laureato con Mario Nigro, che quindi parliamo gambe della notte dei tempi, insomma, beh, diciamo il primo manuale di giustizia William Barr Club lo United proprio nella notte dei tempi siamo negli anni 80 il libro uscito negli anni 70 quello eh sì, sì, esatto, esatto, sì, ci sono state varie edizioni, comunque si insomma è stato un precursore un maestro dell'ASL,
Del diritto amministrativo e, in particolare, anche per la giustizia amministrativa. Quindi diciamo,
Risale molto nel nel tempo, la dice quella mia, il mio percorso di studi e per molti anni è rimasto non l'unico, ma sicuramente il testo più più completo per quanto riguarda la giustizia amministrativa, un testo non proprio di facile lettura perché ne sono seguiti altri, diciamo così più di approccio semplice hanno tenuto presente più di difficoltà per gli studenti, però con un'impostazione anche teoretica. Quel testo restano ancora, diciamo così utile, non lettura resta
Ha fatto salvo, naturalmente, le Novelli riformatrici, però l'impostazione direi che è un po'come il testo di Massimo Severo Giannini sul diritto amministrativo
Saluto
La dottoressa Paola Filippi, benvenuta la buona sera, grazie allora sostituto procuratore generale presso la Corte o sostituta, perché la sfida ha un suo senso, come dice su scusi dico eh.
E mi piace di più sostituta perché lessico Sounds, se lo stipendio non sostituto, ecco però io guardi, siccome mi limito verba volant scripta manent, allora lei mista Kadum canto, una regola che è quella della scripta manent, perché
L'editore o non so ha scritto su sì o la compreso il curatore Tirreno nel deserto, nella cura delle restando, noi sostituiamo ora sostituiamo sostituto con sostituta, ma a questo punto procuratrice cieli dipende qui c'è da più punti di vista robe che in realtà, visto che il mio che procuratore a un maschio, quindi sarei una sostituta procuratore, perché la anche qui il lessico della grammatica IP, che finiscono in Torre attore in femminile, hanno trice attrice sous e quindi io comunque mi firmo sostituta procuratrice. Ecco beni ed è deve essere coerente. Le stavo facendo la domanda, tutto questo punto sostituto, procuratore per fortuna generale e ambivalente presso la Corte Suprema di Cassazione, se si perché l'Africa un senza da Sos. Anche nel mio intervento vorrei fare una puntualizzazione sul lessico. Un'altra cosa, però, le parole sono importanti, ma lei a suo rischio e pericolo io sono mi vanto di essere amico degli ultimi quattro presidenti dell'Accademia della Crusca che spesso sono miei ospiti ecco i lui si dice ospite avvisata, mezza salvezza, però adesso tenga fede al fatto precisazione. Non si spaventi, non si te dietro e nomino in spalla, imploriamo allora mi piace. Come incominciato questa questa impostazione, si dice che i giuristi sono persone noiose poco dei sul topi, e non è così. Non è così salutò il dottor Giuseppe Santa Lucia,
Buonasera modelli di sezione della Corte Suprema di Cassazione e poi
Last but non least, anche perché è ordinario il professor Luca Raffaello, Perfetti, ordinario di Diniz, Diritto amministrativo pubblico all'Università Pegaso buongiorno a tutti, grazie dell'invito, il suo maestro, che è stato invece il mio maestro della Giorgio Pastore. Quindi alano sì, sì, scuola, scuola, ambrosiana gli hobby ebbi a suo tempo ai tempi, sto parlando del secolo scorso, gli diceva a scuola napoletana, Giuseppe Abbamonte, che faceva le elezioni nei giorni pari in latino, nei giorni dispari in lingua napoletana, non abbia detto in lingua napoletana extra, comunque non utilizza italiano di Cicerone e di imparare meglio per me, che sono lucano e non napoletano. L'idioma più importante del Regno delle Due Sicilie, allora, professor Franco Sciarretta, non direi di superare il primo capitolo di Giordano, fermi sullo Stato di diritto, una prospettiva storica, ma di inserire il suo contributo intitolato il precario equilibrio dello stato di diritto, autorità e libertà, cercando sinteticissima mente di capirne anche l'evoluzione o l'involuzione dal punto di vista storico,
Vado allora.
Stato hai diritto, beh, è un, diciamo, un concetto che diciamo ampio e come, come scrivevo qui nel testo, pur in senso perché può avere più accezioni, anche no, una smentita non soltanto di carattere giuridico, tant'è vero che vi sono moltissimi apporti nell'ambito,
Filosofico in ambito Sos sociologico stabilito per fare proprio una battuta. Una nozione è lo Stato nel quale sostanzialmente tutti i poteri sono, per così dire, soggetti alla legge, nel senso che al, ovviamente, stiamo parlando di teoria. Chiaramente, quindi, basta che questa teoria, che se vogliamo possiamo far risalire addirittura a Montesquieu e sostanza Mac che ovviamente basava questo quindi anche sulla separazione dei poteri, è stato diritto vuol dire dove tutti i poteri dello Stato sono, per così dire soggetti alla legge, e questo anche garanzia soprattutto dei cittadini dei sì e quindi conoscere le regole, conoscere praticamente quali sono praticamente le prerogative, quali sono i limiti del potere potere che diciamo da un punto di vista
Teorico, ma anche pratico, deve perseguire quello che è l'interesse pubblico, quindi l'interesse della collettività lei sa, lei sa che c'è il miglior libro in circolazione in Italia, che richiederebbe, secondo me una ristampa in quello del presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri che fa risalire in realtà un embrione di separazione del diritto ben prima e,
Perfino all'esperienza i sono mica greca.
Però non ci soffermiamo su questo, perché altrimenti tutto si può dire poteva pure risalire a Platone, se vogliamo, ma al di là di questo diciamo così, visto che il nostro tema è quello è il, l'involuzione dello stato di diritto, diciamo non mi dilungo più di tanto per quelle che possono essere le origini storiche piuttosto semplicemente per così dire inquadrare il,
Un deal il tema e stavo dicendo appunto che quindi la questa, il concetto di Stato diritto è molto importante, appunto per quanto riguarda quello che.
è una distinzione tra d'interesse, per così dire generale, l'interesse della collettività e la tutela dei diritti dei singoli dei cittadini, tutela dei diritti innanzitutto parliamo innanzitutto dei diritti fondamentali di ogni cittadino, ma non solo cittadino, anche degli individui si mi fu vuol far vedere qualcosa in particolare, non lo faccio vedere il titolo del suo del suo contributo, che già conosce, quindi prosegua, tranquillo, perfetto, quindi dicevo che,
And Co acuto che.
E proprio questo.
Confronto questo raccordo tra l'interesse generale che è in qualche modo.
Perseguito al da quella che viene chiamata l'autorità e l'interesse, per così dire, del singolo dell'individuo e del cittadino che rientra nell'ambito delle libera poi delle Libertà, poi questa formula risale a Massimo Severo Giannini questa distinzione.
Ovviamente caratterizza quello che è l'equilibrio o che dovrebbe essere l'equilibrio, appunto, tra l'esercizio del potere nell'interesse della collettività, nel perseguimento dell'interesse pubblico e quello che sono, appunto.
Le prerogative, i diritti dei singoli dei e in particolare dei cittadini, o comunque degli individui di fronte all'esercizio del potere.
Questo punto riguarda la teoria, quindi abbiamo detto uno Stato di diritto basato sul governo della legge, nel senso che comunque potere esecutivo e potere giudiziario.
Potere.
Amministrativo sono soggetti appunto al rispetto della legge e ri dicevo poc'anzi richiamato il principio di separazione dei poteri proprio a garanzia di questo di questo equilibrio.
Senonché faccio un salto insomma, parto vado già i nostri giorni alle epoche agli ultimi decenni via via questo lo strumento della legge in quanto tale, come sostanzialmente.
Coordinata per quanto riguarda la l'esercizio del potere e quindi del potere, ripeto, esecutivo del potere amministrativo, del potere legislativo, del potere giudiziario.
Ha subito via via una serie di.
Di mutamenti in questo senso, nel senso che, se la legge è un qualcosa, è un prodotto che di provenienza, per così dire parlamentare, nel senso che in un sistema democratico come il nostro, che è basato appunto è un regime di carattere, una democrazia di carattere parlamentare e via via il,
La legislazione, il potere legislativo non è.
Rimasto ha subito una mutazione, nel senso che non è più nelle mani del Parlamento in quanto tale, ma nella, ma normalmente nelle mani della maggioranza parlamentare e spesso nel da parte del nelle mani del potere esecutivo, cioè sostanzialmente una sorta di accentramento da parte del governo anche per quello che è poi l'attività parlamentare di quella che sono, diciamo la la normazione che è,
E in larga parte condizionata da parte appunto, del potere esecutivo, quindi già qui abbiamo una, quella che era una doveva essere una netta distinzione tra potere esecutivo e potere legislativo e tra quello che il potere legislativo, quindi il Parlamento, che controlla e anche con la fiducia all'esecutivo ha subito via via una,
Crescente, diciamo così, mutazione, io ovviamente vado assalti, perché altrimenti qui si celebra tu, ti farebbe madre flash, ci condiviso io Madonna e in pillole, perché altrimenti c'è ma si capiscono, è possibile e stavo dicendo appunto che,
Anche la legge in quanto tale, ora, al di là del fatto come viene adottata, quali sono le modalità, chi è poi la titolarità del potere legislativo, ma?
Discorso chi potrebbe fare anche per il potere amministrativo, quindi per la l'Amministrazione che dovrebbe essere, diciamo, il, l'organizzazione che dà esecuzione alla legge e quindi l'interesse pubblico che di volta in volta è demandata all'amministrazione nello svolgimento delle proprie attività abbiamo che,
La legge in quanto tale è difficile poter
Collocare come un
Dei precetti e che sono sempre i nitidi chiari, precisi, puntuali e via di questo passo, perché questo perché spessissimo la norma è molto, per così dire, astratti.
TARSU eh, sì, presto ad una pluralità di interpretazioni, faccio riferimento non solo, ad esempio, alle clausole generali, la buona fede, l'affidamento ora.
Per dirne alcune che poi devono essere soggette ad una serie di interpretazioni, interpretazioni che possono provenire dal up, oltre che dal legislatore, dall'Amministrazione, ma anche dal dal giudice, in particolare dalla Corte costituzionale. Quindi, per così dire, anche la legge in quanto tale contiene diciamo non è una garanzia, per così dire, di certezza di quelle che sono le regole e cui appunto affidare la diciamo così regole che governano quello che dovrebbe essere un sistema, quello che diciamo passa con la
A nome di stato di diritto.
è lei lei, professore, scusi e buon voglio un po'valorizzare questo suo contributo perché lei adesso,
Clemente
Falsi verbali style Dulko Rando, una tesi che lei esprime in maniera un po'più netta non dico dura più secca, e cioè il fatto di una opacità della legge stessa, una mancanza di chiarezza della legge stessa, che si presta a una molteplicità spesso confliggente di interpretazione da parte di organi che in cui tra loro poi finiscono per confliggere è creare una specie nell'opinione pubblica anche di spaesamento.
Nella certezza nella certezza del diritto, questa incertezza naturalmente si riverbera sulla stabilità dello stato di diritto, sui valori e lo stato di diritto sembrava vera acquisito, dico sembrava perché, ripeto, è in fase di ripensamento e messa in messa in discussione e lei, in nel suo saggio puntualizza in maniera direi ancor più efficaci di quanto sta facendo adesso proprio queste contraddizioni.
Perché il suo è un saggio proprio introduttivo da questo punto di vista, mentre i saggi che seguono sono un po'più espliciti su singoli, su singoli aspetti, anche se in realtà di carattere anche generale e questo suo contributo che, ripeto, è il precario equilibrio dello stato di diritto, autorità in libertà si gioca appunto attraverso anche l'esplicitazione di norme emergenziali, anche qui l'emergenza, lo stato di eccezione,
Cosa emergenza, come gestire lo stato di eccezione, che poi comporta norme derogatorie che finiscono per essere a volte limitative, di diritti e della tutela di The a dei medesimi, e quindi, poiché tutelare la collettività finiscono magari obtorto collo, per carità, contro anche le intenzioni del legislatore però per non tutelare la libertà,
Della stessa collettività, allora in questo si arriva al tema della trasformazione e delle torsioni, dello Stato di diritto di cui si occupano, su cui si soffermano i due contributi,
La dottoressa Paola Filippi ed professor Luca Perfetti, comincerei con la professoressa Papa, con la dottoressa Paola Filippi, appunto sull'e torsioni dello stato di diritto, dottoressa in che cosa si è sostanziata questa torsione, can Weltanschauung esprima sottesa.
E allora le donazioni di diritto alle quali stiamo assistendo sono Goriano, oltre quelli che riguardano gli Stati nazionali, non abbiamo parlato nel corso, nel corso appunto del convegno, poi le poi sono stati scritti questi contributi perché eravamo in nella fase anteriore al referendum.
Eh, no al referendum sulla riforma
E della magistratura e la riforma della magistratura, diciamo così e non è andata e ha vinto o no, ma il nel testo, con tutti i suoi contributi, sono quanto mai attuali con riguardo alle torsioni e allo stato di diritto alle quali assistiamo e viene in mente e in primo luogo c'è così come esempio avesse la campagna sanzionatoria che è in atto da parte dell'amministrazione sezione Extra statunitense, guidata da Trump contro la Corte penale internazionale, sono stati emessi contro i componenti della Corte veramente nazionale, sanzioni di tipo finanziario che sono analoghe a quelle che vengono emesse contro i narcotrafficanti e
E i terroristi. Si si tratta dei blocchi delle carte di credito, blocco nell'uso delle piattaforme e che fanno sentire un po'questi giudici della Corte penale internazionale un po'soli di fronte a un attacco, addirittura l'amministrazione del Paese più potente del mondo, o forse il terzo? Non lo so. Credo che sarebbe un discorso lungo. Vedrei come sta messa la Cina la Russia rispetto agli Stati Uniti, un altro fra l'altro
Dottoressa dettaglio non trascurabile tra i paesi più forti del mondo non riconoscono la giurisdizione del Tribunale penale internazionale. La Corte penale internazionale è una cosa al non riconoscimento, una cosa addirittura emettere sanzioni, trattarli come terroristi, il l'altra torsioni del diritto pazzesca alla quale abbiamo assistito in in questi giorni, e la dichiarazione del sottosegretario su del sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, che ha annunciato che verrà eseguita la pena di morte per
Nidal Malik Hasan in diretta streaming il 3 dicembre, e cioè noi pensavamo di essere un po'più civili. No, rispetto a questo tipo di annunci dei penali morti, già noi insomma, comunque, uno Stato diritto dovrebbe ripudiare la pena di morte, ma addirittura farne una, una spettacolarizzazione veramente veramente angosciante,
Né né per quanto riguarda l'Italia, un'altra torsione del diritto, secondo me l'abbiamo vista con la riforma della legge elettorale con cui è stato e questo non sono io a dirlo, ma sono i 150 professori di di costituzione di diritto costituzionale che hanno sottoscritto la proposta le leggi e si stanno preparando a presentare ricorsi si tratta di una introduzione surrettizia del del premierato e il fatto di togliere al presidente della Repubblica,
Il potere che è nell'articolo 92 della Costituzione e di incaricare un soggetto a sua scelta, che poi comunque colui che ha avuto più voti vuol dire limitarne i poteri. No, e allo stesso modo, come tu vai a limitare il potere dalla parte e poteri del Presidente della Repubblica dicendogli che deve incaricare quello che è stato scelto dalla dalle forze politiche, ha come pendant il fatto che noi elettori non possiamo, con i nostri voti sul nostro ammontare di Moody'scegliere il capo, diciamo tra virgolette della forza politica che poi eventualmente dovesse incaricato dal Presidente della Repubblica e allo stesso tempo un'altra lesione dei diritti è quella di costringere i partiti politici e le coalizioni ad indicare un il capo della forza politica, perché potrebbe essere anche una libera scelta della del partito della coalizione di non volere indicare nessuno, ma lasciare che questo lo facciano gli elettori, come peraltro prevede il nostro, il nostro sistema costituzionale e qui vengo alle indicazione lessicale di cui facevamo cenno auguri, per farle vedere che non mi tiro indietro, vediamo se l'è d'accordo con me. Non è mia la la l'idea, ma la prendo dal professore e dagli scienziati della politica professore di Scienze politiche, Passarelli
Il quale faceva una riflessione che secondo me è molto utile anche per il futuro, per non far passare delle modifiche, diciamo così, tra virgolette surrettizie, no, e la la la, la cosa che a lui il termine errato quindi che va a lui e il Terme capo di governo capo del Consiglio leader premier non è così l'anno e il nostro sistema costituzionale, quello voluto dai padri e le madri costituenti, è quello di un presidente del Consiglio dei ministri che poi, alla fine è un primus inter pares. Ne vengono tante in mente tante storie, no della nostra politica passata, per cui si è gridato allo scandalo per passaggi da un
Per la formazione del governo da un soggetto all'altro di non era affatto scandaloso perché il nostro presieduto,
Telemaco, posso dirle una cosa, l'aspetto linguistico, poi discutiamo.
Che noi, a radio radicale, ma sentiamo libri sui quali siamo d'accordo sui libri, sui quali non siamo d'accordo, naturalmente la Sais alle battaglie di Marco Pannella, il Partito radicale per il premier no.
Il sistema inglese, poi discutiamo sull'impostazione del libro, sui temi, su questo aspetto lessicale
Però mi sarei aspettato quel discorso non vada solo su capo del governo, ma anche il capo dello Stato, perché non si fa la stessa discussione il Presidente della Repubblica e capo dello Stato. Anche questo è corretto, certo, e correrò si fa solo sul presidente del Consiglio, però voglio dirle c'è una ragione, secondo me anche epistemologico, non solo linguistica, cioè il presidente della Repubblica esprime il presidente della res publica, della comunità non usato comunità, il capo dello Stato rappresenta il capo, cioè quando presiede il Consiglio superiore della magistratura, presiede il capo dello Stato dell'organizzazione militare dello Stato presidente della Repubblica, è, per esempio, quando va in 2 giugno per la festa, la festa che detiene Allariz, radicato nella Striscia. Forse nella Costituzione forse ce l'abbiamo no, vado indicando una no, perché in realtà è una derivazione fascista, diciamoci la verità, e questo è il problema
Capo dello Stato, il CAL e capo del governo e capo del governo era la nella terminologia perché elementi rotto giustamente su questa distinzione era la terminologia utilizzata nelle leggi del 1925 del 1926. Quello era il capo dello Stato e noi abbiamo una storia di partiti politici dove non c'è una.
Ho un premier dove non c'è un capo, perché se lei si ricorda cioè quello di ci ricordiamo benissimo noi c'avevamo una quantità di esponenti della Democrazia cristiana che tanto di cappello nessuno poderi essere ben chiamato capo rispetto all'altro, pensiamo ai tempi di Moro parte insieme della dottoressa avevamo però obbligavamo la avevamo non intermedio avevamo sì, ma avevamo un sistema elettorale proporzionale e certo certo ma i sistemi elettorali influenzano anche sul lessico e politologi Epifani.
C'è un'eccellenza no e viceversa, cioè qui in qualche modo abbiamo introdotto questo Capoue sulla legge, parla di capo delle forze politiche, il capo delle forze politiche, io così questa è, la è la promozione della Ersilio, la, se pensiamo all'elezione diretta del presidente della Regione non viene detto governatore anche se non è detto così cioè non è preciso dal punto di vista nella legge però l'accezione politologica governatore, perché è un presidente eletto direttamente dal dal popolo e quando c'è una modifica di carattere,
Elettorale sostanziale, non di fuffa, è chiaro che, dottoressa si riverbera anche sul tema c'è un capo, c'è un premier che un leader che prima nella Democrazia cristiana invece delle correnti non riconosceva né Moro né Andreotti, né Fanfani, tre cavalli di razza, cavalli di razza ma non capì,
Certo, esattamente, ma Eurofly, ma proporzionale metà è a esserci, dobbiamo vuoi addentrare su altri di distinzione del terminologiche, mi pare che, insomma, è da sottolineare che una cosa è governare e una cosa è comandare non so se lei è d'accordo, beh oddio Led le devo dire una cosa,
Passa nell'antica Roma, non auctoritas e potestas vanno insieme, sono due facce della stessa medaglia, perché è un po'come è un po'come insegnare senza poter avere sui discepoli potestà di decidere cosa insegnare anche come insegnare la libertà di insegnamento e il pater familias e Pater in quanto anche comanda perché sennò come si fa di giungere dal diritto romano però mi piace molto questa io la devo la la chiamerò per conversare sul lessico.
Due giuridico perché questo Teramo tra un caso e non è che mi colpiscono questi questi passaggi però sono strettamente collegati a invece fa bene accolti da lei ha fatto il classico, si vede che ha studiato Seat, che ha studiato.
Scivola del professor Sciarretta, ma allo stesso liceo, le sue idee, e quindi avete fatto un buon classico, avete fatto studi di del resto, del resto cicerone diceva se c'è una categoria che ha deve avere dimestichezza assoluta con la parola e il giurista, il bucato e giurista, due figure che erano due deals disgiunte nell'antica Roma e perché Cicerone ne era avvocato e non giurista e però ed è il padre della lingua latina, se vogliamo, ma il latino o di un piano, un giurista o di salvo Giuliano in latino splendido, tanto è vero che talvolta non sono capaci di tradurlo in alchimisti che non certo Messico,
L'Artico a Barra, dottoressa lei è problematica, lei e io io una roba però volevo concludere, si concluda la, cioè la la, il problema della torsione, cioè non è che si può soltanto registrare, ma bisogna essere.
Propositivi, bisogna fare qualcosa e quello che che comunque sì, cioè quello che bisogna fare, il pieno di non essere indifferenti rispetto a certi.
Certe violazioni del diritto.
Allora mi è capitato in chiesa, io non vado spesso in chiesa, ma mi è mi è capitato di sentire la la, la lettura di Ezechiele, quella sui malvagi, forse ce l'avete presente se qualcuno di voi è cattolico credente se va in chiesa, però la Bibbia è sempre la Bibbia, un testo, diciamo il testo, la Bibbia, ecco l'estate parlando della corda in casa dell'impiccato ottimo, allora leso conoscerà questo libro, tre, mi pare di Ezechiele che parla della malvagità, no, e allora, ma e che invece il Pdl, che non è solo malvagio, chi fa qualcosa di male contro l'umanità, ma è malvagio anche quello che assiste, non fa nulla e lì c'è la bella
Metafora della Sentinella, dove c'è questo Dio che, essendo il Dio della Bibbia, Dio cruento e vendicativo che dice fino a sentinella vede venire la spada e non suona la tromba e il popolo non è avvertito, io domani manderà due, manderò il sangue della Sentinella, questo è il Dio della Bibbia, no, quindi a questo punto, perché adesso io faccio un altro volo pindarico, chi a chi è andato a vedere Nazar a proposito di di effetti collaterali dei diritti umani e di crimini di guerra,
Cioè non può rimanere non so come inerme indifferente e quindi cito qua Gramsci odio gli indifferenti rispetto a fatti come quello dove c'è un'intelligenza artificiale.
è applicata al male, ecco, allora le devo dire io fossi direttore di giornale, un redattore, mi venisse a dire ho fatto questa inchiesta Juve, chiedersi quali sono le fonti, lui mi dice sei sono fonti anonime, gli darei un calcio nel sedere,
Ma vi dico una cosa io sono un vaticanista, non sa quanti vaticanisti ci sono, che dicono, è una fonte anonima altolocata in Vaticano, ha detto che il Papa vuol fare questo, e questo son tutti bravi le fonti su vanno dai sanpietrini al papà calma, però apprezzo che lei abbia usato crimini di guerra e nella guerra di crimini ci sono anzi sono e non genocidio anzi sono piuttosto,
Piuttosto comune, diciamo così sorpreso che un intellettuale attento e anche controcorrente come Massimo Cacciari viene ripreso nel suo saggio scrive,
Perché la guerra in Ucraina, e anche quella in Terra Santa, ha cancellato ogni distinzione tra militare e civile tra lecito e illecito tra guerra e sterminio, de se prendiamo il principale studioso di Paul enologia e uno americano Hansen di storia di un po'l'immunologia moderna e contemporanea non antica perché quell'antica romeno Raed siamo noi italiani Brizzi in primis e lui ci dimostra che le guerre contemporanee hanno avuto come vittime soprattutto i civili.
Ride soprattutto, però, soprattutto i civili, non i militari, per cui il fatto che ci si sorprenda che nelle guerre muoiano i civili.
Francamente sicuro, ecco uno che cade dal pero, dove dove ha vissuto in Lourdes non ha mai letto, ma persino la Prima guerra mondiale che è stata una guerra di trincea incivili, i soldati erano civili, ragazzi che il giorno prima lavoravano la terra, lavoravano andavano magari a studiare pochi e sono stati buttati nel fronte quello erano vittime civili.
Non voglio ricordare le bombe atomiche lanciate su Hiroshima e Nagasaki, sotto poi da qualunque dottoressa Filippi. La ringrazio molto, poi una seconda parte, facciamo una conversazione, voglio dare la parola però anche agli altri e collegato al suo saggio c'è quello della torsioni, del diritto dove professor perfetti elabora un po'questa dal punto di vista teorico ma anche
In concreto, professor perfetti, ci spieghi l'atto, le torsioni dello stato di diritto in due o tre fattispecie in cui si è realizzata.
Ma allora, sì, vorrei cambiare totalmente scenario, no, perché molto opportunamente, in modo molto godibile da chi li ascoltava, disse preoccupati delle parole, però, se le parole di hanno portato lontanissimo dal tema dello stato di diritto, quindi cercherei di stare sulle cose non sulle parole allora la prima cosa che noi non possiamo fare a meno di osservare è che il concetto dello Stato ieri il concetto di Stato di diritto è un concetto problematico.
Per cui tutti quanti parliamo in stato di diritto, facendo una drammatica semplificazione, nel senso che non esiste un concetto consolidato di stato di diritto, esiste un intorno minimo che già il professor Sciarretta, richiamato o no al governo delle leggi e non dei capricci del potente e poi a non appena ci si allontana da lì no, le epoche, il concetto, lo stato di diritto, dello Stato di diritto, come dire, assolvono a una funzione come siccome qualunque istituto giuridico non è che stiamo parlando di un totem da venerare. No, i grandi istituti giuridici assolve una funzione politica, vale a dire una funziona. Non funziona, che riguarda i diritti fondamentali delle persone nel tempo in cui vivono e quindi è inutile, no che oggi ci appoggiamo su concezioni dello Stato di diritto di due secoli fa o viceversa.
Perché noi dobbiamo affrontare i temi che abbiamo davanti oggi, diciamo, al netto della discussione delle due fondamentali tradizioni rispetto a questo concetto, quella continentale.
Anche tedesca,
Tedesca anch'essa una semplificazione, però diciamo sì, cioè che nasce in un orizzonte francese italiana che poi si consolida nel concetto di Rex Stout, gli dà una certa fase in poi.
Comunque, diciamo, la concezione occidentale dell'Europa nello stato di diritto si regge sulla sovranità della legge e quindi sulla centralità del Parlamento, perché è una tradizione puramente formalistica, nel senso che ciò che garantisce i diritti e le libertà è la forma della legge e la sua efficacia tutto questo come dire partendo dalla radice degli Stati anche contemporanee che come dire muovono dall'idea, hobbesiana che auctoritas non veritas facit leggere, giusto per concedere qualcosa da voi che siete appassionati delle parole, l'altra tradizione che invece è quella anglosassone collega direttamente.
Il concetto di Rule of Love, quindi questo discussione di stato di diritto alla garanzia chi lungo certi filoni dei diritti e chi lungo certi altri, invece della democrazia o addirittura della giustizia, fatta questa premessa, mi pare che possiamo tutti quanti essere serenamente d'accordo sul fatto che esiste è costituzionalmente un concetto minimo di stato di diritto che garantisce l'autonomia della società civile rispetto al potere politico la garanzia dei diritti fondamentali rispetto di nuovo al potere politico.
L'indipendenza della magistratura e la certezza di poter disporre di un ordine giurisdizionale davanti al quale far valere in modo imparziale i diritti e la sottoposizione alla legge di tutti i poteri, questi quattro tasselli.
Non sono seriamente discussi da nessuno, se non dalla realtà, di nuovo dalle cose, nel senso che l'evoluzione dell'ordinamento, gli di degli ultimi 15 anni, è un'evoluzione che ci mette platealmente di fronte alla smentita di tutto questo nella legge.
Da un punto di vista organizzativo, noi assistiamo a una alt, a un organizzavo permanente, organizzazione dell'emergenza o meglio a un'organizzazione derogatoria rispetto che le fu rispetto al fatto che le forme tradizionali di organizzazione dello stato dell'amministrazione del suo potere vengono travolte inizialmente a fronte di emergenza ai commissariamenti dei terremoti, ultimo, l'Abruzzo, eccetera, eccetera, e poi quello diventa il modulo ordinario di amministrazione, che sia il PNRR, i grandi eventi o altre cose, no, noi abbiamo costantemente amministrazioni derogatorie quando non
Non amministrazioni, nel senso che frequentemente questo modulo largamente praticato dalle amministrazioni regionali.
Funzioni di amministrazione vengono assegnate a società di capitali.
Interamente controllata dalla Regione e quindi, a proposito del leaderismo al quale faceva riferimento prima, evidentemente rispondono al social il presidente della Regione e non ad altri, ma più plateale ancora è l'evoluzione, invece, del contenuto della legislazione, non della suor dell'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, perché noi abbiamo un ordinamento che agisce ormai una serie di dispositivi che nascono in certi contesti, che poi vengono ibridati e ulteriormente sviluppati e reiterati. Il primo è quello delle deroghe per ragioni dell'emergenza, già platealmente di vistoso prima del Covid in quella sede no visibile a tutti e poi ulteriormente utilizzato, tanto che adesso abbiamo leggi che prevedono poteri emergenziali, a fronte del fatto che notoriamente non c'è nessuna emergenza rispetto al settore di ordinamento che quella legge disciplina. Abbiamo classi di norme derogatorie piuttosto diffuse
Le abbiamo viste su tutti i grandi processi economici del Paese e quindi farne un'elencazione sarebbe certamente molto lungo, faccio un esempio dopo perché li prende tutti, abbiamo il proliferare di leggi, provvedimento perché il vantaggio della legge, il provvedimento e che Statuto nella forza formale della legge e quindi poi la singola operazione economica o politica non è suscettibile di essere impugnato davanti al giudice,
Perché il giudice potrà semmai soltanto rimandare gli atti alla Corte Costituzionale, che deciderà quando l'assetto degli interessi ormai sarà largamente consolidato?
E
Poi diciamo, il quarto dispositivo, largamente diffuso, è quello dell'utilizzo di clausole così generali ed essere del tutto inconoscibile prima di essere applicabili e del tutto insindacabili dopo essere applicata applicate. Faccio un esempio banale tra i più recenti. La legislazione in materia di attività aerospaziali prevede che qualunque attività aerospaziali delle dotarsi di nuovi metodi, di un'autorizzazione del governo e con l'autorizzazione viene rilasciata o meno alla luce dell'interesse nazionale. Che cosa sia? L'interesse nazionale è inconoscibile prima che il governo si esprima, è difficilmente sindacabile dopo
Tutto questo mi pare platealmente raccolto da una norma di un paio d'anni fa, che prevede che, a fronte di investimenti non inferiori a 1 miliardo di euro.
Il governo potrà nominare un commissario straordinario, i cui atti sostituiranno tutti gli atti di tutte le amministrazioni competenti e cosa che avevamo già visto da Expo Milano, che è la matrice di questo modello in poi, solo che con la norma prosegue dicendo in deroga alla legge, quindi è chiaro che noi abbiamo un Commissario cent con la struttura amministrativa che fa quello che vuole cioè che questa roba Sialkot incontra la contraddizione plateale di qualunque concezione anche veniva dello stato di diritto.
Non si fa fatica a capirlo perché ed è l'ultima cosa che dico delle quattro che volevo dire, cioè che cos'è lo stato di diritto, qual è il concetto minimo è stato di diritto, perché questo concetto minimo, pur minimo, viene smentito costantemente nel nostro ordinamento, non soltanto in quello italiano a quelli europei e nord americani in generale negli ultimi 15 anni. L'ultima cosa è dove, data tutto questo processo, perché poi, quando lo si scriveva anni fa, si veniva presi per quelli sì colti raffinati, ma diciamo delle cose che non stavano nella realtà dal Covid in poi, diciamo, si è un po'presa coscienza che quelle non erano fantasie, la reazione più frequente che vedo in giro e bisogna rimettere le cose a posto, non bisogna tornare a prima e la mia rabbia obiezione è che non è che si è a oggi per distrazione
Se a oggi perché sono delle cause specifiche, tornerà prima non soltanto non serve a niente, ma soprattutto non è possibile, perché è piuttosto evidente che questo è il frutto della deglobalizzazione per cui noi abbiamo avuto, nella fase della globalizzazione, della più grande concentrazione di tecnologia e di ricchezza che la storia recente ricordi oggi abbiamo.
Soggetti privati che hanno largamente più tecnologie, largamente più capitali di Stati nazionali e che, di fronte a dei locali a dalla deglobalizzazione, e quindi la concorrenza di altri sistemi imprenditoriali e culturali, i russi cinesi, gli indiani che faccia degli esempio, faccio il giurista di mestiere, non faccio il giornalista. L'Occidente si difende e quindi chiude le frontiere. Allora che cosa interessa ai capitali neoliberale, non la certezza del diritto ma la certezza della loro singola operazione e quindi un sistema largamente derogatoria?
Chiunque abbia voglia di leggere il momento sto siano di Peter Thiel che, come sappiamo tutti qui, è uno dei No, grandi imprenditori, dell'intelligenza artificiale della finanza, legata alla tecnologia, nonché largamente ispiratore dell'amministrazione nordamericana negli ultimi tempi.
Quel libro individua dei nemici dell'Occidente e nemici dell'Occidente, ci sono dei diritti fondamentali dello Stato di diritto, quindi tu questo non sta capitando per caso chiunque pensi che basta a riportare il proporzionale, la Democrazia cristiana.
Auguri, il mondo è andato da un'altra parte.
Sono d'accordo con lei, professore, nella sua conclusione, un po'meno nel suo abbrivio e sta per uscire un libro a proposito di concept parole dell'attuale presidente dell'Accademia, della Crusca al suo collega accademico Paolo d'Achille, si chiama il titolo il libro esce a fine mese Dublino le parole e le cose in realtà non possiamo disgiungere le parole dalle cose, pensiamo per esempio al tema della pace e al termine patto o si cerca di inserire i pacchi da adesso tra l'Ucraina, la Russia, eccetera.
Ebbene, la radice è la stessa pax pace pactum, nel senso che si capisce che i tempi ordinari sono i tempi della guerra perché non richiedono il bellum polemos, non mi chiede il pactum, mentre la pace Pax richiede il pactum.
Ed è tempo straordinario, i tempi delle guerre sono più lunghi dei tempi della pace, insomma, la filologia ci può far capire anche la storia delle relazioni, allora lei avrà evidentemente colto che nella mia polemichetta iniziale c'era la citazione del titolo di un libro di fuoco talmente noto da dover essere richiamato no e quindi sono lontano dal non essere interessato alla filologia e per chi non conoscesse quel libro naturalmente non resta che raccomandarne la lettura, ma sarei sorpreso che qualcuno non lo conosca il tema che aveva detto parlate soltanto di parole e qualche fatto andava messo dentro
Certo, poi vediamo un po'i fatti nel secondo giro, però voglio dare la parola a proposito del dibattito sulla globalizzazione, intelligenza artificiale, las alla questione è la stessa libertà di tipica della Rivoluzione americana e libertà da tipica della Rivoluzione francese, l'Europa cerca di regolamentare l'America, dice no all'intelligenza artificiale dev'essere libera in tutto questo si colloca visto che la dottoressa Filippi, legge nell'Antico Testamento io vado un po'oltre anche il Duomo l'enciclica di papa Leone magnifica Humanitas tra proposito in bocca al lupo al papà del suo intervento prossimo chirurgico.
Allora, dottor Santa Lucia in cauda, venenum o dulcis in fundo, non lo so, perché lei tocca un tema dinamitardo, è il tema della dell'organizzazione del Consiglio superiore della magistratura e l'applicazione dello stato di diritto, il suo contributo, Stato di diritto, stato costituzionale di diritto e magistratura parte più ampio Maiola, rivolto subito sul tema dell'organizzazione della magistratura e dell'autogoverno della magistratura per misurare la temperatura dello stato di diritto. Dottor Santa Lucia di e quel mio contributo, appunto, come ricordava la collega Filippi, è stato offerto a quel convegno nel nei mesi di discussione sul sulla proposta referendaria. Credo che la l'esito referendario non chiuderà certamente la discussione sulla magistratura e sui rapporti con la politica. Io ho cercato di
Spiegare ciò che accadeva in quel tempo, cioè con una proposta di legge di riforma costituzionale all'interno di un ciclo molto più ampio degli ultimi mesi. Negli ultimi anni, in cui i rapporti tra politica e magistratura sono caratterizzati da una tensione che va oltre il fisiologico e ho individuato nel vento della Costituzione la frattura che ha reso difficile il rapporto tra politica e giurisdizione tra politica e giustizia, della politica e giurisdizione. Lo stato costituzionale di diritto è un salto rivoluzionario nell'accezione dello stato di diritto pre-costituzionale dello stato di diritto liberale. Ha portato la magistratura ad un rapporto diretto con la Costituzione, ha elevato la magistratura ad attore dell'attuazione costituzionale e questo crea quella tensione con la politica che si è pensato di poter sedare e risolvere con una riforma costituzionale che aveva l'obiettivo di riportare
Le cose al loro posto sotto il profilo dei rapporti politica, giustizia, per usare le parole del professor perfetti, e cioè di riportare la magistratura nel suo alveo di corpo burocratico che dovesse che deve applicare e non interpretare uso questa espressione che, mutuando la da altissimi esponenti dell'attuale maggioranza politica,
Che, per quanto, per quanto scorretta, agli occhi e alle orecchie di un giurista dice molto sul senso politico di quella riforma, c'è una magistratura che deve tornare ad essere ritornare ad essere quel corpo burocratico in qualche modo subordinato alla politica che non dia fastidio, che non pensi di poter intromettersi in affari, la cui soluzione è già di per sé è molto complicata e che sono ulteriormente complicate da un intervento che si pone a tutela dei diritti, dei diritti fondamentali, dei diritti costituzionali dei diritti, non ricorre a volte non riconosciuti dalle leggi e ma attinti direttamente dal rapporto diretto tra Costituzione e i giudici. E in questo contesto culturale che attraversa la storia del nostro Paese, ma a una più ampia prospettiva, non riguardano insomma tutto tutto. L'Occidente, non solo europeo, è il rapporto, è conflittuale e in quella riforma costituzionale il senso profondo. Il senso politico era appunto di tener bassa questa pretesa della magistratura, ad elevarsi a corpo effettivamente indipendente e autonomo. Io ho letto così una riforma che spezzava l'unità della magistratura. Non tanto in nome dei principi di Independent di terzietà, di neutralità del giudice, quanto appunto
Individuando in quella unità culturale dell'associazionismo giudiziario una delle delle leve che avevano portato alla magistratura assumere una consapevolezza del proprio ruolo in maniera tutt'affatto, difforme da quella concezione burocratica in cui si pretende di riscriverlo, e nel Consiglio superiore la divisione in due organismi non poteva che avere l'obiettivo di deprivare e come dire di depotenziarne la capacità di essere interlocutore del ministro della Giustizia se il Consiglio superiore della magistratura viene diviso e frammentato.
Il suo interlocutore fisiologico, il ministro della Giustizia, viene potenziato e, nell'Alta Corte, disciplinare questo tentativo di far capire ai magistrati che bisogna ritornare nei ranghi, che il timore della leva di sci, la leva disciplinare, incute timore così come la carriera incute Lam.
Induce all'ambizione timore della disciplinare e ambizioni di carriera sono le leve con cui si governa un corpo burocratico, erano le 2 i due tasti con cui quella riforma costituzionale era stata trascritta, era questo il senso e per questo credo che il referendum, la Lav, le l'esito referendario ottima cosa non chiuderà la partita perché sono tensioni che vengono da molto lontano e fino a quando non verranno risolti sul piano culturale cioè accettare che lassù le ha parlato del professor Silvestri,
In uno dei testi del professor Silvestri vien, detto che la la novità della riforma della dell'avvento della Costituzione è la frantumazione e la frammentazione del sovrano in più centri di sovranità che non possono mettersi I secondo una scala gerarchica, ecco la frantumazione del potere sovrano in più centri tra questi il giudiziaria è qualcosa che non è stato accettato da chi ha una visione ottocentesca dello stato di diritto, da chi pensa che unico attore,
Sul piano, diciamo, della della attuazione costituzionale, sia il potere politico che no, e che pretende che la magistratura appunto non faccia altro che applicare le leggi.
Chiedo scusa di questa semplificazione, ma rende molto l'idea di un potere servente al a chi detiene la leva della della legge la legge è in crisi da da tempo, dall'avvento della Costituzione in poi poi dal.
Dalla dimensione sovranazionale in cui si è inserito il nostro sistema, tutto questo non viene né compreso né accettato e in quella riforma costituzionale, tentativo altro sbagliato, cioè nel senso che non avrebbe potuto raggiungere così facilmente e l'obiettivo perché l'obiettivo antistorico era quello di appunto di dire alla magistratura,
Ma, come è scritto nelle relazioni illustrative dei disegni di legge di iniziativa parlamentare che accompagnarono quel disegno di legge governativo ha invaso ai tracimato dai confini, ha invaso ai addirittura con il tuo protagonismo messo in crisi il sistema democratico, leggendo quel sistema democratico con gli occhi di chi guarda ad un periodo ormai trascorso, chi non ha compreso non ha accettato, non ha elaborato la novità rivoluzionaria dell'avvento della Costituzione. Come sarà possibile rimettere le cose al loro posto? Non lo so. Credo che abbia ragione il professor perfetti nel dire che è impossibile guardare al passato e pretendere e pensare che, tornando al passato, si possano
Si possano rimettere le cose al loro posto, certo, dovranno un equilibrio e una tensione,
Fisiologica dovrà che non c'è ancora, non non si assiste a questo, si assiste ad un conflitto perenne tra il potere politico e il potere giudiziario, che non accenna a spegnersi, dovrà cercarsi un e un riequilibrio, non so come questo accadrà e se si alza lo sguardo,
Con dottoressa Philippa e la collega Paola ha messo l'accento su come la crisi dei sistemi sovranazionali di giustizia ormai sostanzialmente da da Trump, ma al nostro ministro degli Esteri vien detto con candore che il diritto vale fino a un certo punto è che se ci se ne si può disfare se quel diritto si pone come ostacolo impedimento alle azioni di chi detiene il potere, ecco la tensione tra potere e diritto ad una tensione antica, non ho la sua cultura classica per poter attingere a al periodo romanistico della Roma antica, ma credo che sia quello che è sotto gli occhi di tutti, cioè,
E una tensione che non si sopisce con riforme costituzionali che ne sono solo, come dire la spia, l'indice. Era questo che ho cercato di spiegarmi. Cosa succede quindi non addebitandolo alla contingenze, maggioranza che ha scritto e ha voluto quella riforma, qualcosa che risale alla prima ancora che da lontano e che ha un futuro ancora davanti a sé? Purtroppo certamente no. Devo dire, lo dico agli ascoltatori che il contributo, il dottor Giuseppe Santoro Lucia, si segnala per un equilibrio, perché in realtà sarebbe stato facile fare una ricostruzione storica dello stato di diritto e, cosa relativamente meno, aleatoria. Certo, se si sanno maneggiare le fonti, ovviamente la filologia rispetto a un tema ancora caldo qual è quello della
Della della magistratura nei rapporti con la politica e lei riesce con acribia, anche con distacco scientifico, che non è astrazione a lanciare degli allarmi.
Su cui però, permettetemi di dire, avete spiegato le vostre con le mie interlocuzioni, ma questo mi capita quando avete un giornalista che i libri non li scrive, ma li legge e quelli altrui.
Di interloquire con voi, ma secondo me sfugge a noi l'idea, forse il problema vero non è la prepotenza del potere, ma è l'assenza del potere stesso, cioè.
Di qua, dottoressa Filippi, anche tu son perfetti, sì, si lancia l'allarme, adesso tutto si discutere la nuova legge elettorale, il premio di maggioranza, eccetera, ma qui.
Noi abbiamo il reale rischio alle prossime elezioni politiche mangi e giugno, ci si accapiglia Zoff in tutte Stay, liste civiche che l'astensionismo diventi, senza bisogno di avere premio di maggioranza a maggioranza assoluta e giallo, e di che cosa stiamo parlando?
Allora, ma qui il problema grossa trova il problema, è quello della comunicazione, perché lo lo scrivevo nel mio breve testo il problema che abbiamo è l'infodemia, la conoscenza è una conoscenza e acritica e non può che andare peggio, perché noi abbiamo delle fonti inesauribile che ci provammo dalla dall'intelligenza artificiale non abbiamo la possibilità di controllo delle fonti e comunque non se non abbiamo la capacità critica di distinguere la realtà dei fatti dalla propaganda siamo messi malissimo e in questo contesto è più facile spiegare, dare uno slogan,
Che più che populista, piuttosto che spiegare la complessità che sta dietro alle scelte, come dottoressa
Anche questo è probabilmente noi giornalisti, abbiamo anche una responsabilità nel non saper discernere e mettere tutto la capacità di discernimento, tu qual è l'editore che non discerne, qual è meglio, che fa ballare le com'è legge, magari no ascolta, però il problema secondo me va oltre il problema è che oggi il cittadino, di fronte alla possibilità di gestire, io chiedo una cosa l'intelligenza artificiale mi risponde subito.
La pubblica amministrazione, se io chiedo una una ecografia, devo aspettare un anno minimo, se mi va beh va beh, quello è un altro problema, non ho questo problema, è già stato sbandierato dottore opera, questo è lo stato, scusi, no stanziato, posso dirle non sono d'accordo questo è un problema di stato sociale, diamo il nome,
Alle cosa no stasera, ma è se il se un e se un processo dura tempi biblici, cos'è stato sociale o statuti diritto, naturalmente, se cambia l'esempio, cambia la testa e beh, allora io ne sto facendo una serie di esempi ne sì che però hanno hanno natura diversa allora se vuole la mia osservazione,
Noi siamo tutti molto bravi.
A dire che le cose non vanno più bene.
E che ci sono queste aree, però dobbiamo chiederci perché e come si può vedere, ecco allora.
La mia osservazione è che noi in questo momento viviamo
In un contesto sociale che mostra le?
Divisioni, gli allontanamenti e tra le classi più alti della storia repubblicana, cioè il delta tra ricchi e poveri, è drammaticamente aumentato, questo non vale da noi, vale in tutto il mondo occidentale, 25 anni fa il 40% della popolazione del mondo deteneva il 60% della ricchezza del mondo.
Oggi la proporzione, come sappiamo, è drammaticamente cambiata e l'80% della ricchezza del mondo è in mano a poco più del 12%, e questo ci fa dire alcune cose, uno che, se esistesse lo stato di esistesse la politica, tutto questo in 25 anni non era possibile perché è un processo di questa dimensione in così poco tempo non è pensabile.
E se gli Stati nazionali hanno uno status sociale, una leva fiscale, una politica di qualche tipo a tutela dei propri cittadini. Il tema è che tutte queste cose sono passate sopra gli Stati e quindi ed è molto agevole dire che il, la gente che non vota il 50%, ma l'osservazione perché dovrebbe votare per chi dovrebbe votare quando i processi di poter avvengono da quando i processi di formazioni politiche che recuperano il potere, quando, quando i processi di potere stanno da un'altra parte delle formazioni politiche, negli ultimi 10 anni hanno dimostrato di non essere affatto in grado di farlo perché il debito pubblico superiore al Pil, i soggetti che sottoscrivono Mas massivamente il debito pubblico, le azioni delle società partecipate dallo Stato e che detengono le tecnologie di cui lo Stato ha bisogno per funzionare, son sempre quelli lì sono sempre Tonini, però, professor perfetti, storicamente storicamente, la conquista più grande che ha creato la classe media, che è stato il pilastro
Democrazia, il welfare, il Welfare State è un prodotto degli Stati bravissimo creato la spesa relativa al dell'Unione europea, per esempio alla politica di welfare, a entrare nel perimetro della questione Unione europea, perché l'Unione non è entrata concretamente non ha avuto competenza sul welfare, restiamo al al punto da noi ha competenze perché non in grado di costruire un competente, ma questa è una valutazione politica, io faccio il giurista e guardo che le competenze del rispetto dello statuto sociale son rimasti degli Stati,
Detto questo, il tema che la claque la qualità del nostro stato sociale negli ultimi 15 anni è drammaticamente peggiorata ha fatto molto bene l'esempio della sanità ed è drammaticamente peggiorata, perché si accompagna al drammatico peggioramento della distanza tra ricchi e poveri del Paese e quindi alla privatizzazione delle scuole, dei servizi scolastici, servizi ospedalieri, eccetera. Quindi, chi se li può permettersi di compra e gli altri no? Tutto questo è avvenuto con governi di sinistra, di destra, di centro. È irrilevante perché è un processo di fondo a un processo strutturale. Se si guardano i processi strutturali, questo è accaduto perché la ricchezza e le competenze e le tecnologie sono concentrati fuori dagli Stati. Dunque, siccome noi quest'anno, ci sentiamo anche gli 80 anni della Repubblica. Io rammento che nello schema della Costituzione repubblicana la Repubblica non comincia e finisce con l'autorità pubblica. C'è tutto lo spazio anche contestativa o della società? La cosa che a me sorprende non è che il 50%, la gente non va a votare.
È molto comprensibile, magari è molto comprensibile, perché se io vuoto e il mio voto no non cambia gli elementi strutturali che riguardano la mia vita nella vita delle persone che mi sono care, perché dovrei farlo, quello che mi sorprende è che in Italia la gente non protesti perché i francesi e gli spagnoli un po'si sono segnata professore perfetto e non non è tutta rassegnata. E allora dove sta? Il problema è che i segmenti non rassegnati della società che sono in grado di svolgere una funzione contestativa, non a caso sono stati riguardati da misure di fortissima compressione delle libertà costituzionali, come negli ultimi anni abbiamo visto per assumere no, ma la politica o ascolta quella porzione contestativa della società e riequilibra, o altrimenti sarà sempre infinitamente più debole rispetto ai poteri
Ovviamente, il pianoforte che la giovane professore, il quinto evangelo, per esempio i cittadini a Roma, parlo dei cittadini romani che vanno sempre meno a votare contestano il fatto che il diritto di sciopero dei mezzi pubblici dei trasporti sia un diritto senza se e senza ma bisogna da questo punto di vista ritornare a mettere al centro essere tolemaici il sole del degli utenti, non il diritto di sciopero astratto,
Che no, in 30 anni di scioperi, ogni primo venerdì del mese e della metropolitana a Roma, non ha risolto il problema della categoria degli scioperanti, ha peggiorato la situazione degli utenti, cioè il distacco della società, si misura anche sul fatto che noi i costituzionalisti 150 si preoccupano Vers la ricordava filippiche il fatto della legge che io mi preoccuperei che gli altri 150 costituzionalistica ce ne sono parecchi di più in Italia scrivono come mai il 60% non va a votare.
E però quella 60% non è una forza politica, perché se li andiamo a vedere vale il principio quote capitato sentenze sono 60%, con 61 opinioni diverse.
Non si costruisce un'opposizione anche della società civile.
Che ha fallito anche il suo ruolo dopo i referendum non sono una forza politica, ma sono chiarissimamente una domanda politica, cioè la politica per come l'abbiamo di fronte oggi, non in Italia ma in tutti i Paesi occidentali, del tutto incapace di dare risposte al bisogno dei diritti dei cittadini quindi o ascolta il dissenso, la protesta, la contestazione e la incanala come forza di confronto rispetto ai poteri largamente più forti che che si trova a confrontarsi con cui continuerò a confrontarsi o altrimenti non va a nessuna parte.
Certo.
Allora, purtroppo abbiamo ve l'avevo detto che il tempo non fuggiva, sfuggiva, però ci ritroviamo perché io queste cose le riorganizzo ancor prima che voi pubblicate i vostri contributi personali, mi siete molto piaciuti e nel vostro essere concreti e nella vostra anche dialettica non non polemica e quindi Radio Radicale è proprio la ragione sociale del confronto serio che dobbiamo attraverso i libri e le pubblicazioni sedie sviluppare prossimamente.
Quindi, nel darvi appuntamento e non è una minaccia, è una promessa per i prossimi dibattiti.
Anche con gruppi diversi eterogenei, diciamo così, tra giuristi e politici che lo dico col suo perfetti ex iure ori Tour factum Mike factory, tour ius ha quindi non si può separare il diritto dalla politica e ci sono delle riviste che infatti parlo diritto e politica, poi bisogna vedere come si parla del diritto, come si fa politica, come sì, sì, produce diritto e questo è un vecchio, un vecchio antico problema. Vi ringrazio tutti e vi auguro un ottimo lavoro. Un'ottima ruminazione di stile benedettino su queste tematiche e segnalo ancora questo volume, l'idea di Stato nell'involuzione del sistema democratico e le sue ricadute sul binomio autorità libertà social retta al prossimo volume sia un po'più sintetico, perché sennò, mi fa concorrenza al un costituzionalista dell'università di Messina
Ah grandissimo e non evoco il nome, ma insomma.
No logo, conoscete tutti che fa i titoli più lunghi dei contro il Papa appena sono titoli, ma sono contributi molto Don, ma abbiamo dimostrato che possiamo tagliare sullo stato di diritto, che tanto è un concetto che io avrei detto Stato diritto nel nel binomio autorità libertà nel binomio autorità libertà così,
Indìco un tema, così un taglio di carattere giornalistico e grazie moltissime, grazie grazie grazie globo, grazie a Silvio Farina per l'assistenza in regia e, naturalmente, un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.

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