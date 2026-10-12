Presentazione del volume: L'idea di Stato nell'involuzione del sistema democratico, a cura di Franco Sciarretta (Jovene).



Partecipano Franco Sciarretta, Paola Filippi, Giuseppe Santalucia e Luca Raffaello Perfetti.



Conduce Giuseppe Di Leo.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Autorità e libertà nella crisi dello Stato di diritto", registrato lunedì 12 ottobre 2026 alle 16:00.



Sono intervenuti: Giuseppe Santalucia (presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione), Luca Raffaello Perfetti (ordinario di Diritto amministrativo e pubblico all'Università Telematica Pegaso), Paola …

Filippi (sostituta procuratrice generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione), Franco Sciarretta (associato di Diritto amministrativo e pubblico all'Unitelma Sapienza, Università degli Studi di Roma).



Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Astensionismo, Avvocatura, Cicerone, Comunicazione, Costituzione, Crisi, Democrazia, Diritto, Economia, Elezioni, Filosofia, Francia, Giornalismo, Giornalisti, Giustizia, Informazione, Intelligenza Artificiale, Italia, Legge Elettorale, Libro, Magistratura, Ovest, Politica, Premio Di Maggioranza, Propaganda, Referendum, Repubblica, Riforme, Societa', Sociologia, Spagna, Stato, Storia, Tecnologia, Usa, Voto.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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