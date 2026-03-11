11 MAR 2026
Una freccia per il Sì

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 15:07 Durata: 17 min 40 sec
A cura di Alessio Grazioli e Pantheon
Organizzatori: 
Forza Italia
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Una freccia per il Sì" che si è tenuta a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle 15:07.

Con Paolo Barelli (deputato, Forza Italia), Maurizio Gasparri (senatore, Forza Italia), Cristina Rossello (deputato, Forza Italia), Giorgio Mulè (vice presidente della Camera dei deputati, Forza Italia), Enrico Costa (deputato, Forza Italia), Pierantonio Zanettin (senatore, Forza Italia), Rita Dalla Chiesa (deputato, Forza Italia).

La conferenza stampa è stata organizzata da Forza Italia.

Tra gli argomenti discussi: Avvocatura, Csm, Diritto, Disciplinare, Forza Italia, Giustizia, Istituzioni, Magistratura, Politica, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio, Treno, Voto.

La registrazione video della conferenza stampa dura 17 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

Tutti grazie di essere venuti a Roma potremmo dire che ci tocca fa però non lo diciamo perché sarebbe scherzoso mentre invece una iniziativa molto seria voluta dalla partito e dal segretario nazionale Antonio Tajani
Che vede coinvolti diversi coro segretari regionali comunali e tutta la nostra classe dirigente da
E sta a Ovest dal centro al nord dal centro al sud Roma
E le altre regioni del sud che cosa consiste l'iniziativa l'iniziativa è che la il partito a acquisito un vagone
Su ogni treno su un treno che parte da il tredici mattina da Torino e un altro che parte da Venezia quello di Venezia acquisisce anche
Passeggeri per il sì che vengono da Trieste un altro treno parte sempre la mattina
Dello stesso giorno teme il giorno tredici venerdì tredici da Bologna
I nostri e militanti per il sì sono dotati di attrezzature dovute per fare promozione per fare video e per promuovere i le motivazioni
Del sì
Di cui che prenderà la parola darà ovviamente ulteriori Cenni
Ulteriori incendi che però già conoscete perché siamo presenti sui socia al sei anche grazie al vicepresidente Mulè che ha avuto un exploit tale che adesso a offerte di lavoro in quel settore
Al di là delle battute l'attività è molto seria per cui il giorno tredici verso le ore undici e mezza alla stazione centrale convergono i nostri
I nostri e militanti del sì che provengono come ho detto da Bologna da Torino e sulla direttrice Venezia Milano per una conferenza stampa
E che vedrà anche uniti i nostri militanti del sì della Lombardia e di Milano in particolare in un programma di interventi che sarà
Gestito e li ringraziamo da due grandi giornalisti che sono Alessandro Sallusti e Mario sì chi con la partecipazione di esponenti anche dei comitati del sì
In tre parlo dell'avvocato Guido Camera che portavoce
Comitati cittadini del sì sì il portavoce dei comitati nazionali e Raffaele Della Valle che per noi è un personaggio molto importante è stato già difensore di Enzo Tortora e già vice presidente della Camera inutile dire che ci saranno sui treni in partenza il coordinatore i coordinatori regionali comunali provinciali e quindi tutti quanti i nostri militanti ma anche cittadini che sono d'accordo sulle tesi del sì ci saranno ministri
Zangrillo il ministro Zangrillo che partirà ovviamente da Torino perché da lì parte il il diciamo il vagone
Del territorio che coordina come segretario regionale da Torino ci saranno anche promotori del sì che vengono dalla Liguria e dalla balle da ossa il giorno successivo
Il giorno successivo quindi presso la la stazione
Di Tiburtina arriverà un treno un vagone da Firenze e uno da Napoli quello da Napoli riceve anche partecipanti del sì che vengono da Reggio Calabria e dalle altre Regioni del del Sud si uniranno quindi insieme a i promotori del sì di Roma e del Lazio ci sarà una conferenza stampa anche qui presso la stazione come avviene il giorno prima la Stazione Centrale presso la sala reale si chiama che sta proprio all'interno della stazione mentre invece sulla stazione Tiburtina non mi ricordo come si chiama però e all'interno ci saranno i nostri militanti come sale confessava conferenze R frena o Tiburtina c'è successi mandati da Tiburtina perché sul so per motivi logistici questo è stato organizzato ci saranno in ambedue fuori ambedue le stazioni ci saranno dei gazebo con i nostri promotori del sì che distribuirà materiale e quindi sarà una due giorni all'insegna della mobilitazione non soltanto dei dirigenti centrali nazionali di territoriali e nazionali di Forza Italia ma anche una mobilitazione di tutti i colori i quali credono nella validità
Di votare sì a questo referendum ecco perché c'è il coinvolgimento dei comitati spontanei e quindi questa è una manifestazione dove Forza Italia si fa da tramite si fa da trascina promotore di trascinamento di quest'idea che è un'idea che non appartiene solo a forza Italia ma secondo noi appartiene a tutti i cittadini benpensanti che vogliono una giustizia
Giusta e vogliono equilibrio fra le diverse funzioni di pubblico ministero e difesa il rapporto di un giudice che deve essere realmente terzo
Io Antonio Tajani impegnato in vicende ahimè molto importanti ma anche il referendum molto importante dunque altro dagli anni ci tiene che l'organizzazione dei migliaia di eventi che si stanno svolgendo in Italia molti dei quali sostenuti e promossi da Forza Italia nostri dirigenti girano in lungo e largo tutto il paese un argomento molto importante attori dai sarà presente a Roma
Non sarà presente probabilmente a Milano per gli impegni che ha ovviamente
Di Governo in questo momento molto dedicato
Io quindi termino dando la parola diciamo ai miei ai miei colleghi
Riteniamo che sia questa un'iniziativa molto importante molto interessante che ha dato veramente grande passione e e grande disponibilità da parte non solo dei nostri militanti ma di quel gran numero di cittadini che vogliono ripeto una giustizia giusta e credono del votare sì la parola a Maurizio Gasparri
Avuto rapidamente Paolo detto tutto l'abbiamo anche votazione che incombono nell'aula del Senato sono legge-delega Tropea e alla Camera ci sarà dibattito con la Meroni che si è appena concluso al Senato con l'approvazione la mozione della maggioranza è stato detto tutto aggiungo che a Roma così come a Milano
Ci saranno si è chiesto la Russia Roma porteranno contributo di idee Tommaso c'erano direttore del giornale
E Claudio Velardi direttore del Riformista che poi rappresenta anche un mondo diciamo così liberal riformista
Che in molte componenti sta votando sì pensiamo anche a tanti esponenti anche del Pd addirittura come Ceccanti pensiamo anche esponenti
In senso lato da Cesare Salvi a Claudio Petruccioli che hanno guidato la sinistra italiana
In anni non lontanissimi quindici anche questo mondo intellettuale di cultura che si aggiunge per cui la dinamica è stata ben descritte due eventi alla Stazione di Milano Centrale la giornata venerdì e alla Tiburtina sabato mattina
è un modo anche per dinamici Zare la campagna che è in corso attraverso gazebo manifestazioni di ogni genere tipo che proseguiranno ma anche sui social anche nelle televisioni e nella comunicazione siamo fiduciosi perché ci sembra insomma le ragioni di questa riforma si stiano affermando quindi non è che io debbo aggiungere altre cose perché la comunicazione l'abbiamo data non so se i colleghi
Contro la droga responsabile era pronta per essere il più dolce la sala riunione del comitato direttivo della parola alle al aiutare colleghi già allo studio delle darei la parola spetta a via Nizza del PIL dare la parola ai suoi colleghi al quale organo dagli avvio affidato
Affidato la la la galoppata in questi lunghi mesi in questa premiazione dei migliori vieni vennero Selenia poi ringrazio ancora ulteriormente i coordinatori delle delle delle regioni non si segretari regionali che si sono molto impegnati e in particolare poi la coordinatrice di Milano e di Roma che la collega Rossello e Luisa reggimenti a Roma Milano la Rossello e la reggimenti a Roma che ovviamente si devono caricare
Diciamo un'attività organizzativa che va oltre la conferenza stampa all'aiutare la parola
A Cristina Rossello per un saluto e poi subito ai Tre dell'Ave Maria o meglio i tre promotori del del del sì per il nostro partito liberamente stanno facendo un lavoro enorme
Sono un saluto grazie con commozione che ricordiamo l'iniziativa Trevi del sì perché parte appunto da un'idea svolta da me a Milano parlandone con Antonio Tajani e con Deborah Bergamini in onore del presidente Berlusconi
E quindi è abbiamo anche ideato questa iniziativa ripercorrendo un po'il la sua idea dei treni persi quindi ringrazio molto il partito e averlo fatto proprio e di averlo esteso così tanto con un successo già come idea grazie
Grazie allora darei la parola
L'odio
Ma
Grazie grazie Paolo in realtà il treno è stato detto già benissimamente da dei colleghi il programma l'idea il valore di questo treno in cui mettiamo energie positive le energie sono quelli dei contenuti del referendum uno un treno a caccia di voti
è un treno che serve per contaminare in maniera positiva quanto più possibile ancora di più con un mezzo appunto che coinvolgente in cui tutti siamo uguali Cooper che la Costituzione ci rende tutti uguali e non la vogliamo riformare
Nel senso che sapete quindi la nostra siamo come dire testardamente ancorati
Alle motivazioni del sì alle ragioni del se non raccogliamo e non lancia mostrare di alcun tipo sfidiamo i signori dello quelli che vogliono che tutto rimanga come adesso a misurarsi
Suo il ragioni sui contenuti a sbucciare dare tutto ciò che viene con un continuato a essere messo in maniera inquinante nel nel dibattito
Non temiamo nulla perché ripeto le ragioni sono granitiche sono solide e quindi su questo non ci vedrete retrocedere di un solo passo il treno mettersi in cammino e fa parte di questa di questa strategia consentitemi soltanto come già abbiamo fatto tutti da stamattina da Antonio Tajani in giura continuare a esprimere anche qui davanti a voi
La solidarietà più convinta non solo al foglio ai giornalisti del foglio ma tutta la stampa italiana perché ciò che sta accadendo vita ancora una volta il termometro di una campagna nella quale oramai le nefandezze anche alle intimidazioni trasversali sono entrate e quando si attenta alla serenità
Della libertà di stampa significa che si è oltrepassato jury tanto il confine non doveva accadere
Fatemi delega fa specie che questo sia accaduto da un esponente delle istituzioni che per primo dovrebbe tenere la lingua freno e che invece secondo quanto è stato scritto è ancora non smentito mi pare
è successo quello che è successo ed è molto grave lasciatemi dire molto molto triste non me lo dico da giornalista ma pro quota da cittadino grazie
Grazie
Velocemente per dire che saranno presenti anche molti rappresentanti dei comitati questo è un aspetto molto importante perché i comitati sono società civile a Milano sarà presente
Guido Camera e sarà presente è già stato eccitato l'avvocato Raffaele Della Valle
A Roma sarà saranno presenti l'avvocato Giandomenico Caiazza
E è il Giandomenico Caiazza e il presidente della Fondazione Einaudi Benedetto Giuseppe Benedetto di già presidente dell'Unione camere penali questo e per significare che diciamo intorno a Forza Italia
C'è un lavoro dei comitati molto importanti abbiamo già collaborato nell'ambito della maratona oratoria quale hanno partecipato tanti
Parlamentare tanti esponenti di Forza Italia a fianco di tanti esponenti della Società civile ecco questo lo spirito che ci anima sempre cercare di entrare nel merito ed entrare nel merito del della riforma
Evitando gli slogan evitando diciamo le logiche di schieramento
Grazie grazie l'amico senatore parole allora visto che qualcosa io Federico corta siamo stati incaricati di animare questi comitati diamo qualche numero sono quattrocentodieci quelli già accreditati in tutta Italia tutte regioni sono rappresentate questo ci ha dato grande soddisfazione perché abbiamo proprio incrociato facce nuove persone nuove sugli esponenti e società civile
Te l'ho dato un grossissimo contributo nell'organizzazione di eventi adesso li stiamo sensibilizzando soprattutto per le ultimi giorni per il rush finale di magari accantonare quel borsone si convegni ma soprattutto di dedicarci ai mercati al rapporto diretto con la persona per quanto riguarda il treno io
E l'amico Michele Zuin che siete lì dietro c'erano responsabili eletta in particolare della tratta Venezia Milano ci stiamo impegnando credo che sarà un grande successo perché vediamo che le adesioni sono tante non abbiamo problemi a riempire il vagone grazie
Io voglio ovviamente qui ringraziare anche i colleghi che sono presenti non siamo riusciti a organizzare il treno dalla Sardegna perché c'è un problema di acqua in mezzo
Però sicuramente saranno saranno presenti si risolverà anche questo questo tema no questo tema ma veramente ringraziare tutti i coordinatori i segretari regionali comunali e si sono che sono impegnati la nostra volontà di fare parlare i fatti parlare gli interpreti
Più genuini di questa riforma che come è stato detto più volte diciamo sia nei talk show nei social negli interventi di piazza non è un interesse di partito
è un interesse dei cittadini italiani siamo d'accordo con tutti coloro in maniera anche più autorevole della mia o della non
Mostra sostengono che deve essere un confronto su la sostanza e non un sì o no per presa di posizione
Politica partitica
Questa è una riforma che d'altra parte appunto è stata sostenuta negli anni scorsi da partitiche oggi invece non ne riconoscono più la paternità questo un qualcosa che secondo lei non è corretto proprio nei confronti dei cittadini se ci sono altri amici che vogliono intervenire io ringrazio veramente
Veramente tutti più rappresentata già
Tutta tutta tutta all'Italia ringrazio Cattaneo visto che è responsabile dipartimenti cioè il nostro portavoce
Raffaele neri
Ci sono in insomma i nostri Roberto toglieva sensibili
Sì Roberto penso c'era la nostra linea però ecco invece se siete tutti d'accordo colleghi io farei chiudere la conferenza stampa da da Rita dopodiché siamo tutti i tabù una bella foto per le domande grazie Rita
Senta volevo soltanto infatti ho chiesto dico avete ricordato
Che l'idea è partita dal presidente Berlusconi questa idea
Mi pare attraversare l'Italia data ai treni con il Sire perché si significa tante cose per noi come come diceva adesso Paolo Barelli non è una roba partitica
è una una cosa per i cittadini Gragnano incontra i cittadini in questo modo vogliamo che non incorrano più in episodi giudiziari che li vedano innocenti e poi scarcerati questa è una cosa importantissima da da ricordare perché noi non siamo contro nessuno non siamo contro la magistratura non siamo contro nessuno siamo a favore dei cittadini
E quello che succede a qualche persona a Mario Rossi può succedere anche a noi purtroppo quindi viva sì
Accetti dei se ci sono domande Venezia la sua c'è una bella foto finale
E seguiteci qualche domanda
Allora siamo
Questa ha posto sin dall'avvocato anch'io voglio il cartellino un cartello in giro nel giardino valida
A Rutelli
E fate rumore del treno cioè sul telefonino
Pure trovate sul terreno su internet il rumore del treno Comacchio Obama cioè tutte le potenze trova sui intervengono non c'è l'effetto rumore treno avessimo conferma

