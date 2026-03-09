09 MAR 2026
dibattiti

Dissidenze e cura

DIBATTITO | - Roma - 12:28 Durata: 1 ora 13 min
A cura di Pantheon e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Fondazione Gariwo
Player
In occasione della Giornata dei Giusti dell'Umanità, istituita nel 2012 dal Parlamento Europeo su iniziativa di Fondazione Gariwo.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Dissidenze e cura", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle 12:28.

Dibattito organizzato da Fondazione Gariwo.

Sono intervenuti: Benedetta Macripò (responsabile Gariwo Network), Giulia De Florio (presidente di Memorial Italia), Boris Belenkin (responsabile della Biblioteca di Memorial), Aleksandra Skochilenko (artista russa).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Esteri, Minori, Politica, Putin, Russia, Societa', Storia, Violenza.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Mentre ac a rilasciamo per approcciarci a quest'ultima tappa di questa di questa giornata importante ma allo stesso tempo lunga che iniziata che è iniziata alle nove come potete vedere da questa locandina che abbiamo che abbiamo lasciato qui
A ruberò a agli ospiti che che dialogheranno oggi insieme soltanto qualche qualche minuto
La mi chiamo Benedetta lavoro in Fondazione che animo e questa come dicevamo è proprio l'ultima tappa di quella anche la giornata che abbiamo pensato per altare onore
A non soltanto le due persone che sono state onorate le due storie che sono state onorate oggi presso il Giardino dei Giusti dell'umanità di di villa Pamphili poco distante poco distante da qui
Ma in modo un po'più simbolico a tutte le storie di tutti i giusti dell'umanità per noi come come Fondazione Cariplo oggi era era importante dare il giusto peso a a tutte le a tutto quel discorso tutte quelle parole chiave che era ormai sentiamo sentiamo tanto in a un po'un po'ovunque
Per noi queste parole chiave che rispecchiano quelle che che sono le storie dei turisti che vengono rispecchiate simbolicamente benissimo
Con la storia di Victor Franca con la storia di Alexandra sconsiglia in corso si possono riassumere in cura rispetto dell'altro
Dialogo empatia Democrazia e responsabilità personale soprattutto il momento di oggi è il momento che chiude a un po'meno simbolico rispetta i due momenti di questa mattina ma forse un po'più di contenuto perché è un momento che vede un dialogo
Ha grazie anche a memoria l'Italia quindi che verrà moderato tagika De Florio comanda Alexandros facili è in copia mente ma anche con Tori spelling
Anche domani riceverà una bellissima onorificenza cori qui a Roma
A soltanto con una piccola connessione con quello che effettivamente e l'altra storia
Che oggi è stata ricordata è onorata al Giardino dei Giusti di dell'umanità di Roma villa Panza
Vi è quella che in brevissimo vedete vedete qui alla locandina alle mie spalle che la storia di vittoria dei frantoi effettivamente sembrano due a primo impatto sembrano due storie molto diverse due momenti storici molto diversi perché uno è molto legato a a quella che la Shoah
L'altra invece è la storia che porterà Alexandre invece molto contemporanea in realtà le connessioni che ci sono tra queste due persone e storie sono quella
Della cura
Del rispetto dell'altro è quello anche il avere sempre la speranza di attivarsi per ricucire quello che è un trauma quello che può essere un trauma personale
Ma che non rimane intimo ma un trauma che va oltre un trauma che effettivamente parla con la collettività
Ed è un trauma che se deve essere per per essere superato non può rimanere intimo quindi tutt'per le azioni che dobbiamo fare eccome Victor affrancherà e anche Alexandra sconsiglia in corsi hanno insegnato non sono azioni che partono dall'intimità però poi si parlano con tutto quello che succede
A partire da le persone a noi più vicine a poi un impatto collettivo sul mondo
Quindi
Senza togliere altro altro tempo io lascerei la parola Giulia De Florio Alexandra sconsiglia ancora i presidenti
Tutta la
Allora
A
Non è stata nominata ma sarà Polidoro è la vera colonna che permette
Perché aveva sbagliato gol perché interpreta per noi ma buongiorno a tutti e tutte le colture di quello salutato tre volte quindi scusate se continuo a Ari salutare ma ci sono anche volti nuovi e quindi pervenute rinvenuti
Ok grazie grazie davvero di essere qui
Vorrei che questa fosse una chiacchierata una discussione anche molto informale nel senso che abbiamo davvero una grande fortuna ad avere queste due persone qui con noi
E penso che abbiate delle domande anche voi per loro quindi vorrei lasciare spazio a loro manca le vostre domande ovviamente mi sembra un'occasione rara che va contabile
Delle presenta brevemente anche se in forse non ce ne troppo bisogno
Partiamo da Paris felici Bilenchi che membro fondatore storico di memoriali internazionale
Ha lavorato per oltre trent'anni all'interno dell'associazione Memorial che ricorda un'associazione che si occupa dalla memoria dalle repressioni sovietiche staliniani in particolare e nella sua parte invece più legato al mondo contemporaneo
è un centro di difesa per i diritti umani nello spazio sovietico di memoriale esistono varie declinazioni vari capitoli in tutto il mondo direi tra cui appunto anche l'Italia
Di cui non sono rappresentante da qualche anno
Marianne internazionalizzata parzialmente liquidata
Nel febbraio del ventidue donne data ovviamente casuale dopo un lunghissimo una lunghissima serie di processi che hanno portato alla sua appunto chiusura non totale ma almeno delle sedi centrali di Mosca
Alessandra Farkas fece niente una artista musicista che purtroppo ne abbiamo conosciuto prima per e le sue traversie giudiziarie perché è stata arrestata poco dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina per una sua azione totalmente pacifica
Che sarà Zonta Mosca aveva sostituito come gesto di risveglio delle coscienze e dei suoi cittadini
I cartellini di un supermercato con i prezzi dei prodotti del supermercato con le cifre che già arrivavano
Anziché non arrivavano arrivavano in maniera pendente manipolato dal fronte
Per poter dire ai suoi concittadine sta succedendo questo e siamo noi società Panis russo a creare tutto questo
Per questo motivo è stata dopo una delazione incriminata e ha subito una condanna che sette anni di Colonia penale
Ne ha scontati due e poi è stata scambiata nello storico scambio di prigionieri il primo agosto del ventiquattro e ora ovviamente di per fuori dalla federazione russa così come Parisse
Quindi questo per dirvi veramente pochissimo di quello che sono queste due persone di quello che hanno fatto per il loro Paese di quello che anche oggi anche da fuori dal paese continuano a fare
E io volevo proprio a partire da questo noi abbiamo un'idea molto a volte banca qui in Europa soprattutto in Italia dell'opposizione a Rozzano
Ci sono ci son tante etichette che abbiamo anche in perfetta buona fede alle persone che hanno vissuto e hanno scelto di fare e della propria vita comunque un esempio o una imputare una testimonianza di dissidenza quindi non volevo chiedere che cosa pensano loro nella residenza in senso teorico ma come si sentono loro rispetto a alle loro scelte se si sentono dei dissidenti se si sentono degli oppositori o dei semplici cittadini
Il cittadino e che hanno
Che non hanno potuto fare altrimenti come hanno fatto quale è stato il motivo per cui hanno deciso di
Posizionarsi in questo modo nella società russa
è stato turco carburi sul qualcuno si chiami e siede all'opposizione quando in aula col
Polemico Todd
No una vennero che si i scrigni sito c'è un c'è la signora attrice pregressi beni che ogni scelta
Perché il
Palmieri in maniera del tutto sincera onestà no Cemmo mi sento diciamo uno di queste persone visita
Le mine attorno magnifici suo oggi si tenta però sotto attacco e si poté veloce premio controlli legislatore contendersi gamma trentuno col muso è possibile ambienti esige un doppio turno assai diversa succede ho commesso aumenta con la sua voce
Nella mia vita la parola dissidente avvocato quest'idea idea di una persona dalla quale prendere esempio però l'idea team di raggiungere una persona di raggiungere questo tipo di di personaggio che mi risulta anche un po'inarrivabile un po'difficile
Poi pensare chi definirsi TC vecchia stando al di fuori dalla corsa soprattutto esser il secondo istrioto sul cocktail sempre o pregiudizi figlia i giovani coautore
Tra le zone tre dolce l'aggettivo che ci Fortune se non giusto conto in Tirolo adesso sì
Quindi se devo cercare di provare a definire queste sono io direi che cerco di fare quello che farei se fossi in Russia in questo momento
L'ordine imposto secondo fra cui il sistema primi voi cinquecento Kluge riesca nel suo principesche Mimmo intanto io noi che fuori statici seghe uscisse sesso si muove emigranti altri Dumouriez uovo revoca non ho Menia Corea del Sud ha scelto quattro secondo il micio ponte prospetto premiato
E dal mio punto di vista appreso definirmi anche un
Un immigrante politico
è anche vero che però i russi hanno un po'di timidezza nel definirsi in questo modo nel senso che è loro utilizzano questo termine un po'nuovo che il termine Rino accanto una persona appunto che si è trasferita da un posto all'altro
Ma io non trovo che ci sia nulla di di particolarmente vergognoso nel definirsi migrante politici
Amareggiato uno scorretto coaching gesticola scopro scultorei bucolico perito assiste di rischi scorse cessa
Io credo che sia una questione una domanda molto importante molto interessante parlare di tutti quello che accade nella società Santa appunto a questo punto di vista
Fosse segnato Baiamonti pazza posso pubblici
Mi ha chiesto gli esperti sono comunque il niente pulsioni mica no colleghi apposta mi citato cioè gli acconti contro i contadini si mostrò smettiamo cosa solo chieste ore tristi viaggia su questa soluzione
Quello che ho fatto io diciamo che sono stata mossa da motivi essenzialmente personali perché ho tanti amici tanti conoscenti in Ucraina
I era proprio la questione di DDT mia coscienza come dire lo volevo fare per me per motivi personali
Foto su temi successi Street tredici se Fusco esistono se non sbaglio si applichi alto rischio sceglie più vuoi Bach presta Asquini prime vigne attivisti
E adesso c'è questa cosa un po'come dire di tradizione che tutte le persone in realtà restano in questo ambiente russo
Fanno qualcosa in questo ambito insomma per per informare sulla guerra quant'altro pure qualsiasi atto
Depuratore trascura liberi da qualsiasi atto di resistenza civile e questa persona che è facile senza civile viene chiamato attivista
Questa tendenza
Io ci stette mitraglia va rom da molto diciate in cui depressive purtroppo la sua Nekrosius che ci dice
Tra i cetacei Ostuni Luc Bouy cioè io iniettava
I miei fans Morne Steyn neopremier ICI mobilitazione un gruppo
Provata esperienza in quel giorno
Martedì nemici dove dice ciò interveniva sul ponte Poiret un CGIL il calcio è compreso un mezzo per i cicli
Cioè ritengo che questo non sia proprio precisa come definizione proprio perché chiunque poi ha diritto di esprimere rapina di far qualcosa a questo riguardo Cinti poi c'è la possibilità di scegliere di di fare opposizione di partecipare a una manifestazione di aiutare persone che hanno bisogno di aiuto
Non si deve essere per forza qualcuno per farlo ci sono dei poeti che lo consente di insegnanti politici
Chiunque Luca
Votazione c'è opposizione svolazzi semplice Torres celebra Starsky
A
Attivisti ma ci si può dire se avessi scritto partite sei Prost rischi tecnici
Ho chiesto un Armani celtici di in Mocci in cinque barili
A conti esteri ceduto Paris proprio a Ginevra al ciclista quattro quelle Grauco attorno a caccia di gente
All'interno dell'opposizione come dicevo se appunto questa tendenza di chiamare qualsiasi persona che fa un atto di disobbedienza civile attivista ma questo in realtà è molto simile poi a quello che fa là davanti che si fa russa livelli ufficiali si è fatta di dividere la società stata una parte e dall'altra quindi cosa sei sceso non fai niente non sei nessuno se fare qualcosa se è un attivista il gruppo assegna il prestigioso punto Lecce morto oggetto tratta storico Motus
Tris di al Maliki cioè via
Io a proposito Veltroni ha detto sto mia dove realtà chiarirci visto
Ciò
E poi c'è anche questa posizione che è un po'comoda per chi poi vuole giustificare la propria come dire pochezza d'animo pusilla nevica il castigo io sono una persona qualunque sono piccolino riesca a fare qualcosa non faccio nulla quindi non su un attivista scomparso tutto ma non si era fece novecento Musocco
Il procuratore stona esperto di buona stretch Couture torna a giocarsi una funzione Surigna Monsieur
Nel calcio
Quindi cosa faccio io alla fine faccio musica faccio arte e credo che chi fa arte si debba preoccupare della del mondo con della contemporaneità
Grazie e torneremo presto sulla discorso dell'arte e
Abbiamo menzionato anche prima anche Benedetta lo diceva e anche Sasha dalle parole di Sasha si vede come si parla di una città rossa molto divisa e anche molto traumatizzata e abbiamo detto che la giornata di oggi è stata anche dedicata alla pura del trauma
E volevo leggervi per questo un piccolo estratto di il libro non lasciare che ci uccidano cioè l'autobiografia di Paris degli yankee che è stata tradotta anche in italiano Pepe
Acquistabile sopra pubblicato per Rizzoli un paio d'anni fa in cui appunto Paris infelice racconta la sua esperienza e l'esperienza di Memorial della degli ultimi trent'anni
E a un certo punto dice Memorial ha messo costantemente in guardia sulle conseguenze profonde e irreversibile per la società qualora il traino delle repressioni di massa non fosse stato superato nel suo complesso
E poi racconta come uno dei suoi primi incarichi in memoria quando ancora la severa dal rapporto alla fermate della metro una piccola stanzetta in una fermata lontana di Mosca
Forse ascoltare le storie delle persone sopravvissute alcuna o dalle dai familiari delle persone che erano state represse nel gulag
E capire cosa fosse concretamente questo trauma
E rifletteva sul lavoro che è necessario scena ha fatto anche sulla depressione sulle patologie nella società contemporanea russa che appunto sempre di più
Erano visibili all'interno delle nuove generazioni all'interno delle delle varie nei vari strati della società
E quindi volevo chiedere di nuovo aiuta bambini
Se davvero pensano che la città russa sia nel suo complesso una società traumatizzata
E gli stessi come si esce da questo commessi
Era un trauma di questo genere quali possono essere anche non ovviamente la ricetta magica nella il il bastoncino perde di cui parla posto vis ma qualche strategia per riuscire a lavorare con questo trauma
La stravolge le
Maria Todisco segni i nuovi opportuni Todisco genio passione contro o perché propongono ritratto scelto lo veleni e trauma
Fitto oceanico cinque punto che problemini Francers
Chiamai una proroga ho capito solo nel museo tocca invece non sarà mi ha affettuato talk show studente mi auspico lire
Scrivere
Come dice trentotto intaccato The casa giugno tradotto stipsi oppure turche
In realtà nel mio punto di vista la mia esperienza perché mi suggerisce tutto questo perché pensavo all'epoca che
Insomma diciamo per superare il trauma sappiamo Colombo processo no ci vogliono tanti anni e io all'epoca ero un po'ingenuo pensavo che all'inizio dell'attività Memorial si pone fosse necessario parlare per anni per un certo periodo di tempo
Di quello che era successo parlare della verità e che dopo certo periodo di tempo
Si sarebbe raggiunto l'obiettivo no ce l'avremmo fatto
In banda aveva in mente cioè dell'ENI aggiorno sociologo Victor devo Cilic mia Sunyer charity storico
Dal giudizio di bisogni morì cioè se mi tocco perché mette a uccidermi Golconda uccidermi Istria dove nemmeno un nome siti iscritti destriero
E tante etnie io volevo voce
Dolce uno
No l'azienda e terrorismo tracciata da un unico varie copiata rientro conoscevo et Jason seconda Zard cioè siccome dice Sgreccia ch'è un culture nelle coevo God che potendo Puerto io aggiungo ai guasti dei soci una gli aveva detto questioni il prodotto a quello ha sempre a un passo il primo
Si procede ai civici Hui esteri sconfortanti
E
Innanzitutto va detto che
Negli anni poi ho capito che in questa non è un'occupazione qualcosa che devono far deve farlo storico lo storico alla fine fa una ricerca approfondita
Sui fatti oltre a fare ricerca diffonde tra queste informazioni quindi fa anche un po'manco processo proprio di di distruzione di educazione della società se vogliamo quindi ho capito che in primo in primis
Non è su questo che si deve basarsi e non è lavoro dello storico
Che poi fa superare il trauma diciamo il trauma si supera grazie al contributo dal punto di vista psicologico sociale e culturale
Quindi poi io son rimasto come dire
C'è rimasto quasi accecato diciamo dalla forza dei fatti storici che avvenivano fondamentalmente
Il ventuno sei mesi via tiratura trousse mensile perché si accusiamo il governo impone tutte chi più in alto col al momento Shoshoni qualcosa sceso rischi invece
Ma
Suazo il ministro Emma e Noemi voce a casa insisto insisto o gruppo accusa sancito dappertutto Conte il Punzi con il NARS Luigi a casa scesi stessi pur spendendo azione politici schema
Opposizione i politici Skineco asciuga clima dominante a si può sempre che Plinio politici scrive prima Dawson specie se a un condannato in legno ieri tutti i pericoli per l'elezione riprendi culturalmente corretto Moya Sacha avevo una rete un po'cresce
Però a casa sua iniqua logici Thomas trovo pubblici buste cioè non lo conoscevo devo
E quindi poi stando qui vedendo Sasha sentendo la storia di Sasha e anche altre storie ecco proprio il fatto di stare qui io penso al fatto che passano passeranno gli anni ci ricorderemo di queste persone ci ricorderemo
Dei porti gli oppositori politici ci ricorderemo dei vari momenti può dei mari
Momenti diciamo dei vari eventi politici che sono avvenuti si riporteremo i vari dibattiti si porteremo storia di resistenza ma secondo me la cosa più importante qui proprio il fatto che la Resistenza si fa a livello culturale
E per questo motivo sono molto contento che ci sia Sacha qui a Sacha auguro di non uscire mai
Da questo pertanto da questo ambito da questo campo così importante perché lavoro più importante che va fatto adesso troppo dal punto di vista culturale
Spesso i talk show discute col personale
A
Il già fragile ora scusarsi ed esce
Sto dicendo strada decimo portavano Corin fosse Daniel Clézio intatta morchia questo campo l'aumento presunti gli psicologi gli Cicero impiega Petrangeli facile diretto proprio vuole punire tutti mi si può sempre micro ricercatore pietroso costa ascritti petitum
Innanzitutto grazie per la per questa Furio Polaris quello che vorrei dire è che per me è strano sentir parlare di trauma collettivo ha sentito parlare in modi per superare questo dramma collettivo che non siano poi mentre di psicologici non e che si cerchi di risolvere questo trauma collettivo con altre metodologie
Quando invece esistono dei metodi per risolvere o che sono dei metodi per risaputi conosciuti studiati
Dove Prost prestarci poca legna richieda quattro informatici ma prima il piglio indetta signor impone tocca legni c'è il civile radici le perseguendo un niente
Che si è quattro riprenda allora su Necci succo novecentesco saliscendi McCutcheon cui per sette visto che spuntino sceicco compiuto un succo prima perizia spazzato Casatico suoi alto sopra quota citazione Morpurgo tutta propri partitici
Pensate alla generazione di bambini insomma Bini picchiati maltrattati e bambini che hanno vissuto storie di guerra quanto tutto ciò poi un impatto sulla psiche
Di persone così piccoletta tutta la storia recata appunti in proprio legata al fatto che
Bisogna superare questo padre no questa figura così forte
Ha esordito ansia si si vuole trovare ittici Plezzo modo attribuisce e a pseudonimi primi Magnezio ammessi sui femmine matrici parteciparvi Argo pari toh
I giornali sono partite mute
Gli alluci Balduino Palinuro pubblici una volta edile Samp Udugov bit card Lecce una via da Kabul
Tutto Fulgor
Voti situarsi Aci dj la Cirinnà storce il giusto esclusi Lucia all'ipofisi Michiko ogni settore
E lei come conseguenza di tutto questo come dicevo prima sono troppo questa pusilla limita il fatto che non ci siano quasi dei valori da da rispettare i valori divisa da rispettare
Pensate le persone che dicono no io ho paura della prigione non voglio finire in prigione piuttosto elevati guerra e andando in guerra questa persona qualcosa fa da uccidere altre persone quindi si vede che
Sia si perde proprio completamente ogni terrazzo legato alla vita quindi
Detto cinque l'incesto poiché Gianluca Ricci ASP attento è un po'di Trevisan sottoposti gli ho risposto dopo otto Sarmi eccitato vivo
Quindi cioè pulisco fruiscono suggerimenti danaro voci ma no vecchiotti ieri
E da parte mia Ernesto Pascale perseguiti Vasile pacifista convochi sui quattordici pormi veri ogni strada nuovi fascisti su quelle panchine tutto sommato Ciciretti io
A nate fra il dieci novembre prospetta dopo trotzkisti forse sì sì c'è l'unico attore prefisso Nm storto seppur turco Croce
Perché ha avuto specie ne politicizzazione Tito Nuvoletto purtroppo muore kit interni sono cotte chi storico priva i dieci mila
Voto Corvo
Il ristorante dove siamo eccessivo poi il fatto che insomma
Non a caso è stato onorato Vito fa anche credo che anche lui Lipsia sarebbe stato d'accordo con questo tipo di idee ho letto delle sue opere ritengo molto molto valide penso che anche voi tra di voi magari su un delle persone che non credono magari a la la la
Multa di Voltaire conoscete delle persone ma cariche non credono alla psicoterapia realtà è quello il metodo per superare traumi bisogna fare processi di questo tipo non capita invece che ci si finisca in altri modi con una bottiglia in mano quando invece
Per curare il trauma bisogna visitare i mali della psicoterapia Issam che Lerna nove città tra li eccezione anni per degli uccelli Cinieri
Allora più importante da dire una cosa bellissima poiché il trauma si può curare cioè c'è una cura esistono ancora può sparire un certo punto
Volevo riprendere quello che diceva fascista e dice sullo spazio della cultura ha quindi forse gli stessi che un po'di cultura la facciamo chi insegna e chi traduce chi la ora nei campi pari del scienze umane così perfette a volte dimentichiamo le stesse quanto invece sia importante
La cultura e l'arte e l'altro giorno stavo ascoltando un'intervista tra importante giornalista russo a Maria Calia scova
Non so se conoscete questa figura ecco gli Este Copa è stata una prigioniera politica bielorussa arrestata nel venti durante le forti proteste
Contro gli ennesimi brogli di Luca scenica
E le enormi e sanguinose poi rivolte schiacciate tante forze di polizia credo russe all'interno delle quale maniacali e siccome è stata prima arrestato e poi condannata a molti anni di prigione
Ora noi conosciamo le condizioni terribili delle carceri russe quelle bielorusse sono mille volte peggio
A seconda di tutte tra tutti i testimoni che quei pochi che sono riusciti a uscire
Ma reperire scova ha passato cinque anni in varie colonie penali
Tre dei quali in quasi completo isolamento non poteva scrivere lettere non poteva vedere i familiari non poteva reggere l'avvocato non aveva nessun contatto
Umano se non con le guardie e l'amministrazione del carcere e in questa intervista racconta la sua formazione musicale
Lerna musicista era molto appassionata di musica e anche appassionata di arte e dice che grazie a questa sua disciplina e questa sua conoscenza musicale
Ha potuto sopportare meglio le sofferenze fisiche che impartisce ovviamente un regime di questo tipo ma soprattutto ha detto una cosa importante ha detto quando tu conosce l'arte conosce la cultura dentro di te
Non dare spazio all'odio non c'era più spazio sei pieno il tuo cuore matto testa tenente piena di qualcos'altro
E detto questa è la cosa più importante perché appena logico arriva dentro il tema per un per cento per le guardie per il tuo Paese
Tu non sei più diverso da loro
Tu diventi identico alle persone che ti odiano se sono nella parte opposta
Ma è uguale s'Tunno noti non fine trarre questa cosa qui sei libero
è libero anche quando stai tre anni dentro una colonia penale e non parli con nessuno
E ho pensato molto a queste parole e mi è venuta subito in mente Sacha e volevo chiederle se anche lei ritiene che
L'arte abbia davvero questo potere di salvezza e che se l'ha aiutata anche durante i suoi Nesi e anni incorre nella colonia penale in Russia
A Piero sia strazio boscosa ci sto
Mi mandò servito
Matite cent'Maria Marelli Marinelli ex Antonietta poste ieri duri nessuna traccia Musocco Josh ok o a quindi atto
Nei regimi proposte valide ma invece mi ci posso riuscire
Dal grossista resto una scrittura precisi sconosco nei gruppi Rocco inquilini per i Pistons Mosca nemici insomma
Però ammetto che invidiato un po'Maria caliente come perché lei in prigione poteva suonare l'hanno lasciata suonare almeno non mi davano anche la possibilità di utilizzare il portare i libri sorteggio perché pensavano che io magari organizzarsi questo questa cellula terroristica di di musicisti
Morris
Il gesto estremo coraggio e certezza faccette
Dunque me ne rendo chissà dignitosa Ignace trattore giapponesi più ad occupare uno ma sorge storta il da dissi Cennamo ma Santelli Choutos Mirko schermirsi dalla CIA Croce mi aspetta Bush tra i sacramenti amministrati ispettrici vengono coloro tutti giusto un lunghezza delle tre carte cinghie cassette ingiusto Marisa Pavan assegni cibi ceduta due
Sul tessuto sul palco voce ottantotto gli attriti suo studio su briciole trova scritto
Quello che sono riuscito a fare anche il giovane è stato disegnare che è un'attività che però devo dire non è che mi dà soddisfazione
Completa però era comunque un qualcosa che potevo fare e devo dire che gli artisti che si trova in prigione in prigione come dire un posto un po'non così cattivo da quel punto di vista della creazione artistica nel senso che comunque c'è chi poi li apprezza l'etiope rilievi fai vedere e quindi c'è anche uno scambio e un po'con magari le persone che si trovano Conte in cella oppure quartet con gli altri sempre comunque molto sul modo per comodità
Siculus costo gli sta dicendo muore su una Pazzini
Geremia Proust Miss matriarcato scusa scosceso Carsten cameristici divisa quattro purtroppo Tizio trattorie cervelli sei sempre in scooter comunque presto Pasqua fece Micucci ottant'anni prima cioè che i vetrini ma niente di tutto ciò non accadrà kart si vince caduta Tocci stress ci si sono gli illecito civile anni PPI semplicissimi nei pressi recarsi in città tutto il resoconto se cambierei
Cioè tecniche e di alcune scene Luciano poco eccetera
E questo può essere diciamo commisurato anche dal fatto che essi in prigione saranno i televisori e quindi alla fine ma insomma nella parte diciamo femminile tutti ma non per portare la la la la televisione però è vero che poi con l'arte
Succedeva altra nel senso che le persone magari andavano a Lecce riversi di qualcuno li andavano anche a riscrivere guardavano i miei disegni e gli andavano a ridisegnare a rifare e questa è davvero un qualcosa che ti dà un'emozione molto molto molto bella molto forte
E questo lo aggiungo è è importantissimo quando anche qui da fuori
Associazione quel memoriale altre le comunità dei russi liberi deluxe contro la guerra
Esortano tutti noi a scrivere lettere a mandare cartoline prigionieri politici sembra una cosa piccolissima sembra insignificante sembra quasi offensivo da possa deliberare andare in luoghi dove non c'è libertà uno spesso sento persone che dicono come posso permettermi io che vedo il sole e tocco gli alberi dire ciao a una persona che non sa più cosa che colore al cielo e invece è essenziale è un qualcosa che riconnette queste persone col mondo esterno che ricorda loro che cos'è
Il mondo fuori e quindi davvero è anche un piccolo inedito a chi ha piacere di scrivere queste queste lettere queste cartoline ai prigionieri alle prigioniere politiche perché
Chiunque sia uscito persone come Sasha che sono uscite dal da quell'inferno
Ricordano ringraziano tutti i giorni chi era in contatto con loro anche persone perfettamente sconosciute a maggior ragione se persone e da altri Paesi perché permetteva loro di rimanere umani
Banalmente umane in un sistema che ti vuole togliere ogni umanità
Quindi questo lo dico davvero come piccolo invito per tutti
Allora volevo fare una domanda ancora a Paris anemici
Di cui parlavamo prima mentre arrivavano qui alla al casolare
Perché abbiamo parlato tanto di appunto di regime carcerario di repressioni però la società russa non vive soltanto di prigioni c'è anche tutto il sistema una macchina
Di propaganda adesso la violenza di retta contro chi dice no e anche un sistema di introiti fino al mento Dini manipolazione della realtà
E questo avviene purtroppo soprattutto nei giovani
Avviene sul prossimo tutto purtroppo nelle scuole
E mi raccontava persa invece chiedo al due punto di raccontarlo a tutti noi di condividerlo cosa sta succedendo adesso nei programmi scolastici e nella insegnamento della storia
Nelle scuole russe perché tutto l'orrore che abbiamo visto avvenire sotto i nostri occhi è frutto di quella versione distorta del passato sovietico in nome del quale lo Stato russo aveva il diritto è il dovere
Di aggredire comunque perché era la sua missione perché era erano i suoi confini che sono senza confini al mondo russo è dove c'è un nuovo se uno stivale rozzo possibilmente di soldato
Ecco tutto questo sta
Quello che sta succedendo adesso all'insegnamento sta già preparando purtroppo temo quello che saranno poi le versioni future
Della guerra in Ucraina e dell'invasione e di generazioni intere che vengono educate un po'estrema narrazione completamente risolto però volevo che raccontasse
Va risale invece come sono scritte adesso i manuali di storia che cosa raccontano oggi nelle scuole russe riguardano al passato e al presente
Punto
Poi
Uscirne che o tosto immense del tuo trasfigurati questo nervosismo io volevo charity ogni tuo il comma
Certo io avevo voci dice
Tralascio vennero aggiungo un Pinzón ora e le ci volle riserverà
Su due SVE mio voce un osceni brio dove il conto io volevo sa
Passiamo ai ministri meeting strenne
Ecco due mila otto cortigiano e disco ospedaliere Cat assegnavano ai premier il ideologici School spetterebbe
Atti
I lavori chiedo marxismo-leninismo il domicilio ogni poi istruire mi su quel suo trova la sua il calice sua il cliente in meno dal filosofo sicché i nostri
Ma mia madre
Gli stessi Licini
E se vuole questa violenza perché teologiche Palermo est un aperta per niente una domanda scemi doversi norme agire
Attualmente nei manuali di storia ovviamente si parla di Russia in primo luogo ma non è tanto il punto su di cosa si parla ma come e perché se ne parla di certe cose
La storia ora e non è diciamo proprio il primo anno che succede la materia principale adesso cioè la materia attraverso la quale si infonde un'educazione ideologica
Poi sappiamo se il marxismo serie di Nismo c'è parlare la religione ortodossa cioè quella cattolica ci sono altri
Mondo movimenti filosofici quelli sono superflui la storia diventa l'ideologia è la prima materia
Come
Il segretario uscente esplose tra l'altro giorno voce il consorzio
Ma io presentato isterici scherza BG isterici schiocco del sequestro etiche stabilisce scherzo ha pulito il giovanotto ci esprimessimo e It Holding comunisti ci scritte oggi un
Trovo seguì mia
Frettolosi voi meno prossimo il sole
L'attrice otto tavolino transitori e che oggi rischia di esserlo per il voto siccome segue segue people possono scegliere insieme ripercorsi Nieto
Il vecchio studio
Diciamo che se prima la storia ad esempio faccio riferimento alle letterine classi no della scuola venivano presentati gli eventi storici il senso della storia veniva trave presentato attraverso il prisma
Dell'ideologia sovietica adesso il senso della storia che viene presentato un senso molto semplice è semplicemente sì in spalla significante dell'ideologia della sovietica
Un primo isterici scritte di tutto primo premio da voi con il mio centro mostro mio mia dicevo suo golfino vuole per per il Lingotto esterni ben conto io vengo da Rovigo nei momenti il settore eliche clic si questore o v m
Il sito Luca che culture Mix aboliti
Giù a precise assicurazioni menarmi felici tutti is dei singoli elementi Puglielli menhir si accostano noi chi riesce proprio censo concerne commissioni issue oratore vocazione economici
Ad esempio per quanto riguarda il periodo precedente la prima vorrà mondiale che tipo di storia si raccontano e si raccontano sta la storia di grandi personaggi di queste figure importanti si parla di guerre si parla di di qualche evento culturale tutto un po'più o meno facile quindi la storia prima della
Per la posizione russa practice seguisse un susseguirsi d'ordine giusto e se vuoi Dossetti coalizza o Noemi troppo davo Agnetti storico scudetto carni espositivo Enza pratiche
Prima di tutto trova sapere io che irto nasce Networks primaverili ex presidente per gonne et Crank essenze
Sì a bocce ferme che salentino dal PSN più gestire una voce dall'Iraq etnici in scritte oltre detto cingolatura Proust McCain schivo Lezzi gonna etiope completa cugine io a portare conoscere uscire
Ne da
Bolden Guaccero sì mi e tensioni Ristori età Haitink la virtù atto tuttavia segni colpisce passavano esortava voi che no ponte Priore non verranno ad hoc
Quindi di nuovo il senso della storia come viene narrato innanzitutto vengono narrati fatti del ventesimo e ventunesimo secco
Questa è un po'la la la quintessenza Monte dei libri di storia russi adesso scolastici e dietro tutto ciò c'è una sola persona che siamo i jeans chiari che il principale ideologo di Putin
Prima
E
Scusate e fondamentalmente sì tutti liberi portano il suo nome sulla copertina e magari qualcuno li scrive per cui ovviamente però tutti magari distratto dietro tutti manifestare Charlot
Questo potrebbe mi magnanimo e ci vedemmo entro cinque sciovie che io ma ottenemmo uscendo questo discutere in Kuwait sconosciuto il crollo o appunto Togo attrici oltre premi crepuscoli Piovevo giudiziario che poiché Auch che poi
La devastanti leggi letta quella somma cito potevo fatti dice Hutter dove si può invece è un po'esibisco mo'cui ne costa circa due secoli scorci invece gli occhioni riuscendo stava sul corso di chi si tratti
Alchimisti costano cento i teatri
Invece stai docente ci sono le spontanee torto dal Muscetola
Ma se voi ne esce inerte potevamo emeriti studi a chi ha letto il primo io pago show bozza porno Pugiotto un processo di un semplice Lazio certo uscito polemico
Nexo Anime Ribaudo si pensi a Domenico che questo premio istruttivo crea Cancemi esco Paccagnini su richiesta un lupo su cento a tetto Boscawen dicono oppure Trio Gorzegno
Se Manifacturing salvo sapori concreto tavoli che allora si tratta di posizioni oppure turistica spreca Chimp opposero
Toro tra Vienna o iscriversi cui microscopico Occidente in basco il consiglio giusto persone desertico poi diamo voce tutti i questo che è un presidio intuitiva Inyo Cuccarini
ICI buco notissimo show io sott'secondaria che visualizza un po'istrionico attore debutta riviste egocentrica il PSR ma questo preesistono i meccanici c'è comunque un quelle quindi proposto poi tra a cinque litri Abruzzo Coq porta vini
Tra cibo col campo poco vento perciò che ormai è molto estesa prodotto alcun oblunga escreto
Portare i miei dove vince chi ha Stavros emozioni né esatto andavano sorcini East Kilbride attriti teoretici scrittori mobile sonda dovunque vada
Un po'in tutta pagina presidio signora Jumbo sequestro Scivoletto multe esibisce un po'Calini
A
Allora su questo tema si potrebbe parlare tantissimo quindi quello che vorrei dire concludendo è fondamentalmente questo cioè nel senso che nella scuola negli ultimi anni di scuola quindi parlo troppo gli ultimi anni come dire
Il cielo di una scuola superiore si studia ok il passato Unione Sovietica tutte queste tematiche qua ma il punto che
I ragazzi poi quando hanno all'esame che si tratti dell'esame finale alla scuola maturità praticamente che si tratti interrogazione oppure di esami di ammissione all'università
Ma gli va incontro per quanto riguarda la scuola la storia non gli vengono tanto chiesti solo i fatti che quelli vanno hanno saputo vanno ripetuti diciamo
Ma più che altro il si pongono delle domande è una prova molto dura per questi ragazzi per capire quanto sono leale al potere cioè i chiedono quanto credono a Putin quanto credono alla guerra quanto a loro quanto siano coinvolti poi anche in tutte queste questioni quanto le stentano proprio per quei
Sì c'è nella storia questi imparano tutte queste storie scritte e riscritte si farà ed il senso io ad esempio non andavo a scuola sappiamo poi si ripete con cui il pappagallo tutti gli eventi adesso penso che sia ancora più difficile perché comunque c'è questo tipo di sistema e c'è questo tipo di sistema che avrà delle conseguenze sul sul futuro generazioni e che verranno sia
In Puglia ciottoli con da Parigi asciutto mi si faccia Thanatos sette del nazi che otto dei quindici masse del cinema misto metto un po'Kalinin di Fukuoka vissuti
Stare vicini Trieste doveri sogni i giudici in occasione dicevo stanno ormai per cresta sancito quelli primi arredi peraltro bollicine indette Nassi naziskin Germania epocali niente diffamazioni sterminati in questo è un approccio poco scelse antifasciste dell'ascolto Ya
A SNAI o mi affligge Honda e mi scucito quel dottrina razzista uccide Church Street stiletti speculazioni indicendo tornerà scarso Cosco Now risparmi prendono assurto poi tesi metodo Calini cresta epici quindi siate asciutto Perrucci dove Tosco un'informatrice su smalto
Una cosa che vorrei aggiungere
Sebbene ci sia questa in dottrina sin dottrina mento ed è ed è palese che sia molto forte molto profondo
Non dobbiamo comunque dare la colpa a mettere la croce su questa prossima generazione che ci saranno sia perché sappiamo ad esempio che cessarono indottrinamento pazzesco
In Germania ma non per questo poi si sono cresciute delle generazioni dei nazisti ovviamente ci sono dei casi specifici di di di indottrinamento ma non possiamo fare di tutta l'erba un fascio come dire perché poi ci sono anche dei casi di ragazzine ad esempio che vanno per strada parlano
In giro raccontano le persone come quando sta mandando davvero le cose rispetto a quello che poi viene diffuso dalla propaganda
Grazie grazie davvero io avrei ancora un milione diritti domande ovviamente però quindi ho già tormentati abbastanza e se ci sono domande commenti osservazioni dal dal pubblico
E ora è il momento di alzare la guardia richiedere quello che volete a Sciascia scorci Thiene cadrà respingendo
Chi rompe il ghiaccio che
Chi vuole suggerire qualcosa se noi continua non ho nessun problema voglio lasciar io posso andare avanti ora una sempre con la mano e poi degli
Ho una domanda per per entrambi fossero c'è più voglia di rispondere sulla tromba della società russa che in realtà tutte in mano abbastanza colossale
La prima volta che hanno sentito parlare non sento parlare da due analisti Caterina Shulman André codesto Nicholson che hanno parlato di società traumatizzata e già nel due mila ventidue a fine due mila ventidue
E niente la domanda perché che cosa ha provocato questo trauma la mancata elaborazione dei traumi precedenti
Se no punto Pannella risposta che
Dicembre
L'assegno altri io Adrienne
Anch'io consulto lead Market turbative imprudenti verso quel giorno in cui che
Riesce se io al Senato Mourinho ha issato Eugenio Croci Mundo eletto
Mi un fornitore ritmi io se Cox cose dette il via da ultimo in forze Occhito morì uscì Luigi Miceli assumendo per l'ingegnere durissima
Il club guasto elettrico perché i miei Tomoko altri jet nuovo tant'è vero che Chiarone nipoti vestiti con cui cerca coi no Lucini simboli erotici mistici cosa
Innanzitutto scherzando potrei dire che se sapessi la risposta a questa domanda magari guiderà lei la macchina
Più costosa e avrei un altro sito un po'disperse fissato ma Scherzi a parte Coop ogni idea che o più l'idea
Legata un po'la mia sfera personale non è una risposta diciamo scientifica se vogliamo un po'più legata a quello che che cioè io diciamo
Un
Tutti Mimmo scoppio innocente trasposizione scenica sarà scelto
Mi sorgono essendo socio vetusti può essere o ottimista e talk show e tu col botto Sean sua Ietto dischi segni di prova turche intorno al mondo
Un voto retrogusto problemi proprio Paco Casal si diceva dietro non lo produce
O o inchiostri of Dawn Upshaw io mentre dopo do atto anche questo si è lasciato al suo il suo Puskas nelle nomination poca legni mi diceva sarà regista ok Ostuni tra poco Todisco dovrebbe scarse
L'altro
Quindi Moretti calca stucco l'avventura di marzo sconteranno cargo perciò muretto cresciuti Mino tocca legno insicuri
Tra pochissimo poco scelto proprio smetto ce ne son banalmente ispettore sia antisettica decimo cotto dei due uno due Simitis eletti decente
Cattedre
Io voglio avere un governo in un borgo Saracens richiama porgo un certo ma si legge io controprova prosciugare attribuisce nel mondo
L'unico o prima dicevo all'inizio socievolezza però siccome scio questa vicenda
Proviene saggi di essere Cipro prevedendo fatto prestare dice Schifani altrui gerarchico cultura criteri progenie se nessuno siano dovuti giusto e persino ok etnia sulla bocca
E
Ricollegare a quello che diceva quella risposta che darò che è personale non è pronta una responsi sono così ottimista ma ecco mimì sposto un attimo da mi allontano un po'da quello che diceva Sasha che sicuramente un punto di vista un po'più ottimista e va bene esserlo
Nel mio caso percorsi dice Sasso diceva che non dobbiamo dare la colpa adesso la generazione futura i ragazzi
Ecco non sono magari pronto ad accordi nonni caso perché è successo quello che è successo questo trauma perché ci son stati settanta anni di regime
è stato anche già detto prima lo dicevo io
Pensavo che questa eredità che queste le conseguenze del trauma fossero facili da superare no che bastasse parlarne che sì ci si poteva basare su dei fatti storici che si potevano aprire gli archivi si poteva eliminare in qualche modo la censura parlare parlare parlarne e che le cose si sarebbero sistemate non è andata così non ha funzionato
Bernasconi il crocchio il maltempo
Prosciutto intelligent
Trauma fornisca purché ora non è troppo sfondando il carniere pieno centro chiuso secondo chiesto che cita state cimeli esce idrogeologico geni e tattili con maggiore Scalise pure tutta dormitorio nei primi momenti aprile Gelmini ha detto banalità scelto
Un pugile scrive sul nuovo centro Adams pulisce c'era un fasce scrive Ies bisognevole da Majin che abbiamo un fascio di scrivere un plugin Skin Montigny medie Nichetto tendente al meglio conosciuto Pallanza
Dolce camoscio blu
Il suo micio bugie tantissimi clienti rinnovazione degli otto Gattuso troppo Carlini recato attorno cetriolini bordo Spoleto ieri irruenza Sacha la minima trekking in carbonio
Vittima fatto attraverso le muova magia Shinnok allinea andavano ottimistici Martyrs sconosciuto l'impegno tutto su come io lirici del TG tre linee il predetto lui chiama o cardiaco Palinuro che ho avuto un po'di complemento e cultura ortodossa cenni Tavush con cui geometrie e quasi non viene subito dopo l'omicidio aspettavamo uscita
Epoca Liniero disco sul serio conosce poca legna tu si rassegni che il hanno lo tra legge contrasta un sotto l'ictus pronti oltre chirurgico a cui riesce a scovare vinto con il toto io ogni morale e tutto lo show il pittore lo Schubert superveloce uno
Cultura d'armi Roberto Mantovani
Un talk show assenza alla cottura struttura uscito Rudolph Giuliani localini vero
Tipo il traffico Cheyenne totalmente e sfuggì omissione o invenduto coloro uscito mobile Cisco sequenziato inaugurato fu
Una scelta nel nostro disco ottimistici
Confidenza
Anch'allora si può e si parlava della parlavamo della Germania del fatto che anche lì appunto
è stato vissuto un trauma fascismo insomma nazismo è stato superato questo trauma sì ci son Sirente dei rimasugli è difficile dirlo però è importante capire quello che è successo poi c'è una cosa abbastanza banale per me il fatto che Putin sì ancora lì ed è lì da la durata dei regimi di Putin eh
Dal punto di vista temporale il doppio rispetto a qualsiasi altro regime fascista adesso non sto paragonando ad altri però in generale lì da moltissimo essere continuasse così per altri dieci
Dodici anni sarebbero poi due generazioni intere no così si calcola le generazioni a livello di insomma più o meno venticinque
La politica Nanni e quindi questo per me questa eventualità è un qualcosa che poi lascia poche speranze lascia poco spazio all'ottimismo
Questo è il mio punto di vista molto personale io apprezzo molto quello che fa Sasha come EDF Cevoli ho fatto un complimento sul fatto che lei manda avanti questo discorso punto di vista culturale è importantissima perché siete voi che dovete continuare a fare questo lavoro alla questione della generazione successiva non ci credo molto perché poi è già successo noi
Devo dire che nei quando abbiamo iniziato a fine anni ottanta mila eravamo estremamente ottimisti nel fare il nostro
Però
Punta Crotte replica ne perse li ha speronati e mezzo il cinismo vede poca legna tutto monstrum insisto ci Vucinic attentato per darmi approva approfondimento istituendi Cesca nonché nuovo soggetto si fecero il pieno attore datata attorno agli SNAI attore anni diede atto
I boccetta Capizzone Stiffi miniserie sane umano soprattutto Calini una moto pure sul palco infanzia
Ed è dava smorza fatta quindi Batista Trillini kiwi Luigi Fedeli espulsioni Chirciu stupendi primo asciutta corpi su cui molti
Le
Adidas CUP scusate i ragazzi di adesso non hanno quello che avevano da tre persone delle persone che negli anni Ottanta nel senso che i ragazzi adesso credo no alla psicoterapia fondamentalmente ci credono
Anche che scusate si credono cioè ci sono valori femministi che portano avanti i valori umani
Quindi come dire per me queste persone hanno più opportunità rispetto a quelle che si potevano aprire negli anni ottanta e gli anni ottanta si parlava tanto dei fatti ma non c'è mozioni tento tutti questi discorsi elastica adesso ne sono più consapevoli
Osservato problemi scioccamente alla riscossa lasciata che la giusta sesto pubblici calato in un cerchio nel Palazzo delle romanesco
Etico politici ospiti voce uno virgola stile tutto sta nonostante coperte di tipo Concilio tutti
Potrà con vistoso inciucio Prisco assoluta no ogni ogni attore Gerard Worms alternativo detti Cioce moka prestito hai detto Moretto il sito scarcerazione hanno avveniristico
Fondamentalmente quello di cui è stato poi parlato nel discorso di sasso quando parlavamo di questa ragazzina di quindici anni che
è in carcere e il regime non fa che faccia mente queste persone in carcere poi non fa che far di peggio ancora tantissime altre atti orrendi orribili il regime Pepe cioè
Mentre questi ragazzi possono in prigione nel regime non fa che peggiorare il suo comportamento o credere che può fare ancora peggio
C'è ancora domanda della signora se molto breve perché stiamo esaurendo il tempo
Più che una domanda era una un abbraccio particolare che volevo fare al figlio di Anna Politkovskaja che oggi avrei voluto anche sentirlo
Veramente avere un ragazzo che ha perso la madre in modo così ingiusto ecco e mi piacerebbe cliniche lì siamo vicini
Ho capito o
No no
Pergola sashimi via fax alla prostata ad agire senza Ibra Qatar alziamoci con cinquecento delle sezioni stralcio ossia sotto stupri etnici tra cui uno
Pongo un po'uno scherzo conoscemmo inseriti il prossimo cinque Gizzi mancanza casa giusto mestiere seriamente Salvi in cui si tratta di un qualche circostanza
Rapidissimo serissima
Brutta faccia d'Italia dopo che qualche sullo stop agl'italiani
Un potere in Europa contestano l'Europa perché criticano l'Europa su tante cose sulla guerra sul Ucraina su su altre guerre nel mondo
Invece mi interessa molto sapere passasse anche da Paris come loro vedo l'Europa l'Europa ovviamente intendo prugnolo lotta nello specifico nel senso che si aspettano
Sull'accoglienza
Si aspettano di essere ritrovare asilo con tutto quello che vuol dire questo termine
Ambedue vivono due differenti tipi di di di accoglienza in due Paesi diversi però ecco mi interessa sapere perché molto no il senso dell'Europa che e che pone in crisi anche il sistema
Putignano
E questa idea dell'Occidente che che odia la Russia tutto persa
Proprio
Condotta
Ma io mi sentivo pugno Mustich sicuramente tra
Io dormo cinque ore io pongo Chiara la salute negli scrigni sconosciuto storica o censo censure europee torce Nistor chow chow chow sì sì chiedo ciuf ciniche
Lo ICI ottenemmo impiccio
Innalzando il livello dello scontro sui sì
Accorcia insomma
No premio Maiorca chi Pierluigi Coppo e per i capitolini ombelico prego archivista legato vecchi un nutrimento al telefono Lotnictwa prima polemica
Dario nel cortile scema auto Ulivo episcopi Mione Europe seconda
Problema ma niente apriamo Catto vendute meno
Mini e conoscenza riuscirci Coquetel dico Perdichizzi i politici tra i sì nel quartiere cui processo consumi e poi trovo gonne pareo lascia in che volpe ci mostri dichiara sapere Giovannino simus turistici
Prisco e tutto ricorda il gioco se esistono metà agosto prendiamo shore detto bugie vocazione Guns of i alla casa a casa per Cipriani m otto scioperi sfoltito
Tocca ai vini gomme tocca nessuno ingombranti rinvenute Ucraina muniti tutte lo scopo di scudetto prassi e prestiti sarà tra cui
Ok situazioni Channing isomorfo tutto vostro sottosegretario
Predisporre sarebbe evocato scherzando Sasha Eastwood viene a casa succede io trattiamo circa dieci euro Ettore che Guido e mezza cinque prego può non essere giuste veniamo ANIE i sapere Giovanni
Ma ad essere sinceramente dispiace molto per l'Europa io mi trovavo con non abito qui avviso Repubblica circa
Cinque abito in Repubblica Ceca e capisco quello che succede conosco quello che succede e sono cresciuta è tutto perché terrificante quello che che vedo perché poi di fronte all'Europa unita ci sono diverse sfide ci sono dei problemi magari sono i problemi interni che potrebbero essere i solvibili il resto non sembra così tanto risolvibili ha senso che per superare i problemi che si trova ad affrontare l'Europa verso ecco non sarà proprio possibile affrontarli senza delle forti perdite nemmeno questa un po'alla mio punto di vista sarà difficile
Per cui nacque innanzitutto provo dispiacere trovò una forte preoccupazione rispetto a quello che succede perché so che poi quello che succede in Ucraina avulsa a un impatto su quello che accade adesso in Europa e
Dirò anche un'altra cosa nel cono non voglio sembrare egoista però
Ecco anche noi diciamo quello che siamo io Sacha e altre persone con la nostra situazione anche in una situazione molto molto delicata e quindi a Cuper per riassumere quello che provo dispiacere comprensione e preoccupazione
Negli adolescenti Testaccio capi certa stoppato il trentuno prossimo si aprirebbero le dita
Luigi Cioffi protetta adesso governi sembrano ex prostituta iscrivo sceglie a a terzi ero pazza dunque questa pazza Insiel Catto variati se cioè ricetta e squatter Civo corretta son proprio se poi Dorset tutto spaccio oppure Cecenia cito non è coprirli sapessi islamico tutto su Capri questa lepre grazie Cicchitto propulsa siti e ci riesce
Riunione Valeria questi appelli ma restano scoperto dai Doors pur previsti limiti ad Apricena Brusca perito Cicchitto
Troppo censiti Ristori Prisco i rifiuti quattro il primo Apple se non rispetto a quegli appelli Topazio per a tutti sono pronti con Rizzi perduti dopo il doveva
Il pubblico
Voglio dire competente per rispondere a questo tipo di domanda perché poi le acque sono arrivate in Europa anche abbastanza da poco e cerco un po'di adattarmi a quelle che sono ripetizione attuali appoggi anche questa sarà partecipe ci danno un po'ci dicono che siamo un po'come come sappiamo mi son portato un po'la la la pioggia come dei funghi avessimo portato
Con la quale
Ora però abbiamo portato il problema voi valido
Ora lo
Triestino sessuali paesistica cercata tra Regione si garantisca sul tavolo sostegni corressi io cosa passi è sceso potrà invece letizia SC veloci Raineri voci muovere la prassi Knowles
Diciamo sì Stones prassi ciascuno un pusher
Forse
Intuisco tout court
D'Antoni lucrativo potentissimi Tisci
Diciamo quello che posso quello che posso dire che dal mio punto di vista così personale che non riusciamo comunque già perso delle pari opportunità illustra magari ecco già negli ultimi dieci anni anche di più
Allora innanzitutto grazie a voi che siete rimasti dopo tutta questa giornata ma soprattutto ancora espedienti Alexandra sconsiglia in così deplorevole Alitalia è ovviamente assai rapido era è adesso c'è un pranzo fare sto data ma di Fondazione Cariplo per cui per chi vorrà ancora fare delle domande possiamo assolutamente sfruttare questa netta che abbiamo ancora insieme poi la nostra agenda continuerà con altri impegni istituzionali quindi grazie ancora
Ma

più argomenti meno argomenti

Dello stesso evento

Registrazioni correlate