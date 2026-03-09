Registrazione video del dibattito dal titolo "Dissidenze e cura", registrato a Roma lunedì 9 marzo 2026 alle 12:28.
Dibattito organizzato da Fondazione Gariwo.
Sono intervenuti: Benedetta Macripò (responsabile Gariwo Network), Giulia De Florio (presidente di Memorial Italia), Boris Belenkin (responsabile della Biblioteca di Memorial), Aleksandra Skochilenko (artista russa).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Esteri, Minori, Politica, Putin, … Russia, Societa', Storia, Violenza.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 13 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci