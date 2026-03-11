CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Registrazione audio dell'assemblea "Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)", svoltasi a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 10:32.
Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM), Domenica Miele, Isabella Bertolini, Michele Forziati, Roberto Romboli, Marcello Basilico, Bernadette Nicotra, Maria Luisa Mazzola, Andrea Mirenda, Michele Papa, Tullio Morello, Roberto D'Auria, Mariafrancesca Abenavoli, Maurizio Carbone, Dario Scaletta, Edoardo Cilenti, Antonino Laganà, Felice Giuffrè, Marco Bisogni, Eligio Paolini, Ernesto Carbone.
La registrazione audio dell'assemblea ha una … durata di 2 ore e 4 minuti.
Tra gli argomenti discussi: Csm.
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM10:32 Durata: 1 min 40 sec
-
Domenica Miele
(MD)
Isabella Bertolini
(FDI)10:33 Durata: 58 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM10:34 Durata: 1 min 1 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)10:35 Durata: 3 min 2 sec
-
Roberto Romboli
(PD)10:38 Durata: 1 min 40 sec
-
Isabella Bertolini
(FDI)10:40 Durata: 1 min 7 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)10:41 Durata: 1 min 13 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)10:42 Durata: 1 min 30 sec
-
Bernadette Nicotra
(MI)10:44 Durata: 59 sec
-
Maria Luisa Mazzola
(MI)10:45 Durata: 41 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)10:46 Durata: 3 min 20 sec
-
Domenica Miele
(MD)10:49 Durata: 1 min 39 sec
-
Andrea Mirenda
(IND)10:51 Durata: 2 min 20 sec
-
Michele Papa
(M5S)10:53 Durata: 42 sec
-
Tullio Morello
(AREA)10:54 Durata: 1 min 43 sec
-
Bernadette Nicotra
(MI)10:55 Durata: 1 min 16 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM10:57 Durata: 1 min 47 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)10:58 Durata: 1 min 14 sec
-
Maria Luisa Mazzola
(MI)11:00 Durata: 5 min 1 sec
-
Andrea Mirenda
(IND)11:05 Durata: 3 min 57 sec
-
Domenica Miele
(MD)11:09 Durata: 2 min 21 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM
Roberto D'Auria
(UNICOST)11:11 Durata: 1 min 57 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)11:13 Durata: 1 min 38 sec
-
Domenica Miele
(MD)11:14 Durata: 6 min 8 sec
-
Maurizio Carbone
(AREA)11:21 Durata: 1 min 28 sec
-
Pratica segretata11:22 Durata: 35 min 50 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)11:58 Durata: 1 min 4 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)11:59 Durata: 2 min 8 sec
-
Dario Scaletta
(MI)12:01 Durata: 3 min 9 sec
-
Mariafrancesca Abenavoli
(AREA)12:04 Durata: 56 sec
-
Edoardo Cilenti
(MI)12:05 Durata: 2 min 37 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)12:08 Durata: 3 min 48 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)12:12 Durata: 5 min 9 sec
-
Bernadette Nicotra
(MI)12:17 Durata: 2 min 34 sec
-
Edoardo Cilenti
(MI)12:19 Durata: 1 min 24 sec
-
Roberto D'Auria
(UNICOST)12:21 Durata: 3 min 54 sec
-
Andrea Mirenda
(IND)12:25 Durata: 6 min 20 sec
-
Maria Luisa Mazzola
(MI)12:31 Durata: 3 min 10 sec
-
Antonino Laganà
(UNICOST)12:34 Durata: 5 min 22 sec
-
Marcello Basilico
(AREA)12:40 Durata: 3 min 43 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM12:43 Durata: 3 min 29 sec
-
Pratica segretata12:47 Durata: 10 min 27 sec
-
Felice Giuffrè
(FDI)12:57 Durata: 1 min 16 sec
-
Domenica Miele
(MD)12:58 Durata: 6 min 45 sec
-
Marco Bisogni
(UNICOST)13:05 Durata: 2 min 27 sec
-
Felice Giuffrè
(FDI)13:08 Durata: 2 min 13 sec
-
Eligio Paolini
(MI)
Ernesto Carbone
(IV)13:10 Durata: 42 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM13:11 Durata: 2 min 16 sec
-
Maurizio Carbone
(AREA)13:13 Durata: 5 min 25 sec
-
Fabio Pinelli
vicepresidente del CSM13:18 Durata: 59 sec
-
Maria Luisa Mazzola
(MI)13:19 Durata: 48 sec
-
Michele Forziati
(UNICOST)13:20 Durata: 49 sec
-
Eligio Paolini
(MI)13:21 Durata: 1 min 29 sec