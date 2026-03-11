11 MAR 2026
dibattiti

Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)

ASSEMBLEA | - Roma - 10:32 Durata: 2 ore 4 min
A cura di Pantheon
Player
Registrazione audio dell'assemblea "Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)", svoltasi a Roma mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 10:32.

Sono intervenuti: Fabio Pinelli (vicepresidente del CSM), Domenica Miele, Isabella Bertolini, Michele Forziati, Roberto Romboli, Marcello Basilico, Bernadette Nicotra, Maria Luisa Mazzola, Andrea Mirenda, Michele Papa, Tullio Morello, Roberto D'Auria, Mariafrancesca Abenavoli, Maurizio Carbone, Dario Scaletta, Edoardo Cilenti, Antonino Laganà, Felice Giuffrè, Marco Bisogni, Eligio Paolini, Ernesto Carbone.

La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 2 ore e 4 minuti.

Tra gli argomenti discussi: Csm.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate